Ascoli Piceno: Nati per Restare, Albo dei Negozi Storici

L’impegno dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno si concretizza nell’istituzione di un Albo dei Negozi Storici, un atto di valorizzazione che ambisce a preservare e promuovere il patrimonio commerciale e culturale della città.

Questa iniziativa, più di un semplice elenco, rappresenta una strategia mirata a sostenere le attività che incarnano la storia e l’identità di Ascoli, riconoscendone il ruolo cruciale nel tessuto economico e sociale.

L’Albo, destinato a premiare le imprese con una solida tradizione, che operano sul territorio da almeno quattro decenni, vuole andare oltre una mera certificazione.

Si configura come un punto di partenza per lo sviluppo di politiche di supporto concrete, comprendenti agevolazioni fiscali, opportunità di visibilità attraverso campagne pubblicitarie dedicate e progetti di promozione del turismo commerciale.

L’obiettivo è garantire la continuità di queste realtà, spesso a conduzione familiare, che hanno contribuito in modo significativo alla vitalità e all’unicità di Ascoli Piceno.

“Queste attività non sono semplicemente negozi, ma custodi di saperi, di tradizioni e di relazioni umane,” sottolinea il sindaco Marco Fioravanti.

“Rappresentano la memoria tangibile della nostra città, un legame profondo con il passato che nutre il presente e proietta lo sguardo al futuro.

” L’amministrazione riconosce il valore inestimabile di queste imprese, considerate veri e propri pilastri dell’economia locale, capaci di creare occupazione, generare reddito e attrarre visitatori.

L’assessora comunale al Commercio, Laura Trontini, evidenzia come l’Albo rappresenti un atto di responsabilità verso il passato e un investimento nel futuro.

“Si tratta di un riconoscimento del ruolo fondamentale che queste attività svolgono nel plasmare l’identità della nostra città, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo un turismo consapevole e di qualità.

” L’Albo si configura quindi come uno strumento per tutelare non solo le attività commerciali, ma anche il patrimonio immateriale della città, fatto di saperi artigianali, di ricette tramandate di generazione in generazione e di un’ospitalità autentica e genuina.

La procedura di ammissione all’Albo sarà accessibile a tutti gli esercenti che possiedano i requisiti richiesti, garantendo un processo dinamico e inclusivo, con aggiornamenti semestrali per riflettere l’evoluzione del panorama commerciale.

L’adesione sarà accompagnata dalla consegna di una targa distintiva da esporre all’esterno dell’attività e da una pergamena di riconoscimento, elementi che contribuiranno a consolidare l’immagine di “negozio storico” agli occhi della comunità e dei visitatori.

Inoltre, si prevede di implementare iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli esercenti, al fine di favorire l’innovazione e la competitività, preservando al contempo le caratteristiche distintive delle attività storiche.

Il logo dell’Albo sarà inoltre utilizzato per promuovere iniziative di marketing territoriale e per creare un’identità visiva riconoscibile a livello nazionale.