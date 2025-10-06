Baldi a +61% nel 2024: innovazione e nuove sfide nel food.

Nel corso dei suoi sessant’anni di storia, Baldi, realtà multicanale di riferimento nel panorama alimentare italiano con sede a Jesi (Ancona), ha tracciato una traiettoria di crescita significativa.

Dai 26 milioni di euro di fatturato del 2019, l’azienda ha registrato un incremento sostanziale, raggiungendo circa 42 milioni nel 2024, con una crescita percentuale di oltre il 61%.

Questo risultato testimonia la capacità di Baldi di intercettare e soddisfare le evoluzioni del mercato, consolidando la propria posizione come leader del settore.

L’evento celebrativo, svoltosi a Portonovo, ha offerto una panoramica del percorso aziendale e delle prospettive future, arricchita dalla partecipazione di figure di spicco nel mondo del food, della cultura e del management.

Oltre alla presenza del top management – Angela Baldi, Presidente, Emiliano Baldi, Amministratore Delegato, e Luca Scorcella, Direttore Commerciale – l’incontro ha visto la partecipazione di Cristina Bowerman, chef stellata e imprenditrice di successo, Angelo Bondi, esperto di trend alimentari e food scout, e Oscar Di Montigny, autore e speaker internazionale, che hanno contribuito a stimolare un dibattito costruttivo sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il settore.

Un elemento centrale dell’evento è stata la presentazione di un’indagine approfondita sul consumo di food fuori casa, elaborata attraverso un campione rappresentativo di aziende clienti e partner di Baldi.

I dati raccolti rivelano un contesto dinamico e complesso, segnato da un aumento medio del 17% dei prezzi negli ultimi dodici mesi, una carenza selettiva di determinate origini e tagli di carne, e una crescente attenzione da parte dei consumatori verso valori quali la tracciabilità, la sostenibilità e il benessere animale.

Questa spinta verso una maggiore trasparenza e consapevolezza alimentare sta ridefinendo le dinamiche del mercato, richiedendo alle aziende di innovare e di offrire soluzioni sempre più personalizzate e responsabili.

In risposta a queste nuove esigenze, Baldi ha annunciato una significativa evoluzione strategica, concretizzata anche attraverso il lancio di una nuova applicazione mobile.

Questo strumento non si configura come un semplice canale di e-commerce, ma come un’interfaccia digitale avanzata che incarna il know-how aziendale e offre un valore aggiunto tangibile ai propri clienti.

L’applicazione funge da “consulente in tasca”, in grado di analizzare menu e attrezzature di cucina, proponendo alternative di origine e taglio, ottimizzando i costi alimentari e migliorando la resa produttiva.

L’obiettivo è fornire ai professionisti del settore non solo prodotti di alta qualità, ma anche strumenti per supportare strategie di pricing basate sulla tracciabilità, il benessere animale e una narrazione di filiera autentica e credibile.

Questo passaggio da un modello di food service lineare a un ecosistema circolare, basato sulla condivisione di dati, competenze e formazione, proietta Baldi verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione continua, rafforzando il suo ruolo di partner strategico per le aziende del settore alimentare.