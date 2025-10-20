Beko, incontro cruciale: sindacati al Mimit per il futuro dell’accordo

Il 17 novembre si terrà un incontro cruciale, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per monitorare l’attuazione dell’accordo stipulato con Beko Europe.

La seduta, che si svolgerà nella Sala Parlamentino, rappresenta un momento di confronto atteso con impazienza dalle rappresentanze sindacali, le quali avevano precedentemente sollevato serie preoccupazioni riguardo a una implementazione distorta e lacunosa del Piano Industriale 2025-27.

Questo piano, elemento cardine dell’accordo quadro del 14 aprile 2025, è stato oggetto di critiche a distanza di soli sei mesi dalla sua formalizzazione.

Le organizzazioni sindacali denunciano una disparità nell’approccio di Beko, che sembra concentrarsi primariamente su iniziative di riduzione dei costi, attuate attraverso misure quali l’ottimizzazione del personale e la contrazione di risorse dedicate all’organizzazione del lavoro e, in particolare, all’attività di ricerca e sviluppo.

Questa focalizzazione, a detta dei sindacati, sta avvenendo a scapito dell’effettivo avvio degli investimenti strategici, che costituivano un pilastro fondamentale dell’accordo.

L’implementazione del piano di investimento da 300 milioni di euro, previsto come motore di crescita e innovazione, risulta finora incerta e priva di risultati tangibili.

L’apprensione tra i lavoratori è alimentata dalla percezione che l’acquisizione di Whirlpool, un’operazione di portata significativa, non venga perseguita con l’obiettivo di un reale sviluppo industriale, ma piuttosto come una manovra finanziaria finalizzata all’espansione della quota di mercato.

Questa interpretazione, se confermata, solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine delle attività produttive e sulla tutela dell’occupazione.

Per contrastare questa tendenza e fornire una visione completa della situazione, i sindacati intendono presentare un rapporto dettagliato, suddiviso per stabilimento e divisione aziendale.

Questo documento evidenzierà, in maniera puntuale, le aree in cui gli investimenti promessi non sono stati realizzati, le criticità riscontrate nella saturazione delle linee produttive identificate come strategiche nel piano industriale, i tagli alle risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo, e le omissioni nel confronto con i lavoratori coinvolti nelle uscite volontarie.

L’obiettivo è quello di ottenere un impegno concreto da parte dell’azienda per una corretta attuazione dell’accordo e per garantire un futuro solido e prospero per i lavoratori e per l’intero ecosistema industriale legato a Beko Europe.

La riunione del 17 novembre si configura quindi come un momento decisivo per chiarire le intenzioni aziendali e per sollecitare azioni correttive volte a preservare il valore dell’accordo e a tutelare i diritti dei lavoratori.