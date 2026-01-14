Biogas a Biometano: Un Progetto Utile per l’Italia

- PUBBLICITA -

La transizione verso un sistema energetico sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas serra rappresentano imperativi globali, e in questo contesto, la riconversione degli impianti di biogas esistenti a impianti di biometano agricolo assume un ruolo strategico.

Tale processo non è solo un’iniziativa privata, ma un investimento pubblico, riconosciuto dal legislatore italiano come opera di Pubblica Utilità (D.

Lgs.

387/2003), in linea con la necessità di garantire la sicurezza energetica nazionale e con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Le società Sgr Bio Osimo 1 e Sgr Bio Osimo Bio 2, promotrici di questo ambizioso progetto nel comune di Osimo, intendono chiarire pubblicamente le motivazioni e le procedure che ne regolano l’iter autorizzativo.

La trasformazione degli impianti di biogas in impianti di biometano offre vantaggi molteplici.

Oltre alla significativa riduzione dell’impatto ambientale, grazie alla produzione di un biocarburante di qualità superiore e a basse emissioni, la riconversione stimola l’economia locale, genera opportunità di lavoro nel settore agricolo e dell’energia, e valorizza i sottoprodotti agricoli, altrimenti destinati allo smaltimento.

Per agevolare e accelerare tali trasformazioni, lo Stato italiano ha implementato lo strumento dell’Autorizzazione Unica, un processo semplificato che centralizza le verifiche ambientali, sanitarie e urbanistiche in un’unica Conferenza dei Servizi.

Ciò assicura una valutazione più efficiente e trasparente, nel rispetto delle normative vigenti.

È importante sottolineare che la riconversione degli impianti di biogas a biometano non è un’iniziativa isolata della Regione Marche, ma è pienamente allineata con le politiche europee e nazionali.

L’Unione Europea e il governo italiano riconoscono il biometano come un pilastro fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, e questo è evidenziato anche dalle ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate al settore.

I progetti di riconversione degli impianti esistenti rappresentano una quota preponderante di queste risorse, attestandosi al 49% del totale.

Il supporto a questa filiera non deriva solo dalle istituzioni, ma anche dalla comunità scientifica e dalle associazioni di categoria.

Organizzazioni ambientaliste di rilevanza come Legambiente e WWF promuovono attivamente il biometano agricolo, mentre Coldiretti e Confagricoltura lo considerano un’opportunità concreta per l’agricoltura italiana, permettendo di massimizzare il valore dei sottoprodotti agricoli.

La sicurezza e la tutela del territorio sono priorità assolute nell’iter autorizzativo, come dimostrato dalle rigorose verifiche condotte da enti competenti quali Vigili del Fuoco, Arpam, Ast Ancona e Genio Civile.

Questi enti hanno già espresso pareri positivi sulla sicurezza degli impianti e sulla salubrità delle procedure, con il Genio Civile che ha specificamente validato la compatibilità geomorfologica dell’intervento per Bio Osimo 2.

La costante attenzione alle osservazioni e alle criticità sollevate ha portato all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e a un piano di monitoraggio biennale della qualità dell’aria, garantendo un impegno continuo verso la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

L’adozione di misure correttive e l’impegno costante alla conformità testimoniano l’approccio responsabile e proattivo delle società promotrici di questo importante progetto.