Calzaturiero Marchigiano: Contrazione Export, Ma Segnali di Ripresa nel 2025

Il settore calzaturiero marchigiano, pilastro fondamentale dell’economia regionale, naviga in acque agitate ma non prive di segnali incoraggianti alla fine del 2025.

I primi nove mesi dell’anno riflettono una contrazione dell’export, attestandosi a -4,4% rispetto al 2024, un dato che, sebbene preoccupante, si posiziona in linea con il trend nazionale (-4,1%).

Questa performance negativa non è distribuita uniformemente tra le principali destinazioni: la Francia segna una flessione del -3,6%, mentre la Germania, trainata da una domanda più solida, mostra un incremento del +3,7%.

Il mercato statunitense, cruciale per il distretto, subisce un tonfo del -20,7%, evidenziando la necessità di una profonda revisione strategica per riconquistare posizioni.

Inaspettatamente, il Belgio emerge come un’area di crescita (+22,4%), suggerendo potenziali opportunità di diversificazione e di focalizzazione su nicchie di mercato.

Anche i Paesi Bassi, con una lieve contrazione dello 0,4%, dimostrano una relativa stabilità.

La Russia, un tempo importante bacino d’utenza, registra una significativa perdita del -22,4%, accentuando la necessità di un approccio più diversificato e meno dipendente da specifici mercati geopoliticamente sensibili.

L’analisi della struttura produttiva rivela una contrazione del tessuto imprenditoriale.

A settembre 2025, il numero di imprese attive, comprendenti calzaturifici e produttori di componentistica, ha subito una riduzione di 122 unità rispetto al 2024, con una conseguente diminuzione di 239 addetti.

Questo dato sottolinea le sfide strutturali che il settore sta affrontando, tra cui la difficoltà di attrarre e trattenere talenti e la pressione competitiva da parte di paesi con costi di produzione inferiori.

L’aumento del +10,8% nelle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall’INPS, per un totale di circa 4,3 milioni, segnala una gestione prudente delle risorse e la necessità di ammortizzare gli effetti negativi del rallentamento economico.

Nonostante un contesto internazionale tuttora complesso e caratterizzato da incertezze geopolitiche, i risultati del terzo trimestre, con un fatturato in calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, suggeriscono una stabilizzazione e una potenziale inversione di tendenza.

Come osservato da Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici, la riduzione della caduta del fatturato e l’emergere di segnali positivi indicano una “prima luce in fondo al tunnel recessivo.

” La capacità delle imprese marchigiane di mantenere una solida presenza nei mercati europei e di intercettare nuove opportunità nelle aree emergenti, come il Medio Oriente, si rivela un fattore chiave per affrontare le sfide future.

Le proiezioni per la chiusura del 2025 indicano una flessione del fatturato nazionale contenuta al -3,1%, con un valore complessivo stimato a 12,8 miliardi di euro, confermando la resilienza e la capacità di adattamento del “Made in Italy” e del suo distretto calzaturiero.

L’innovazione tecnologica, la ricerca di materiali sostenibili e la valorizzazione dell’artigianato di alta qualità rimangono elementi imprescindibili per garantire la competitività e la crescita futura del settore.