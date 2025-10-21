Cassa Edile Marche: Nuovo Vice Presidente e Visione Rinnovata

Nuova Guida per il Futuro della Cassa Edile delle Marche: Un Cambio di Staff e una Visione RinnovataLa Cassa Edile delle Marche Cedam, pilastro fondamentale per la tutela e l’assistenza del settore edile regionale, ha recentemente visto un importante avvicendamento nella sua governance.

Tonino Passaretti, che ha ricoperto con dedizione la carica di Vice Presidente a partire da febbraio 2024, è stato recentemente collocato a riposo, aprendo la porta a Jacopo Lasca, Segretario della Filca Cisl Marche.

Questo passaggio di consegne segna non solo un cambiamento umano, ma anche l’opportunità di rafforzare l’impegno della Cassa Edile verso le imprese e i lavoratori che compongono il tessuto economico regionale.

Jacopo Lasca, con la sua esperienza e sensibilità sindacale, assumerà la responsabilità di affiancare il Presidente Aramis Garbatini, rappresentante del comparto datoriale, insieme al Direttore Marche Falcioni e al Coordinatore Alessandro Migliore, che guidano la complessa struttura regionale dell’Ente.

La collaborazione tra questi attori chiave sarà cruciale per affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità che il settore edile marchigiano si trova ad affrontare.

Il Presidente Garbatini ha espresso profonda gratitudine a Tonino Passaretti per il contributo significativo apportato durante il suo mandato, sottolineando l’importanza del suo lavoro per la crescita e lo sviluppo della Cassa Edile.

Allo stesso tempo, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Jacopo Lasca, confidando nella sua capacità di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente.

“Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità, consapevole del ruolo cruciale che la Cassa Edile degli Artigiani riveste nel panorama del settore edile,” ha dichiarato Jacopo Lasca.

“Il momento storico che stiamo attraversando, con le sue trasformazioni economiche e sociali, richiede un impegno rinnovato e un’attenzione particolare alle esigenze di imprese e lavoratori.

”L’attenzione del nuovo Vice Presidente si concentrerà su diversi fronti prioritari.

In primis, il rafforzamento della bilateralità, intesa come strumento fondamentale per promuovere la formazione continua, l’innovazione e la sicurezza sul lavoro.

Lasca ha inoltre ribadito l’impegno a garantire l’erogazione di servizi essenziali per i lavoratori, come il contributo per l’acquisto della casa e i buoni libro, ampliando l’offerta e personalizzandola in base alle specifiche esigenze.

Un ulteriore obiettivo di grande rilevanza è la lotta al dumping contrattuale, pratica che distorce la concorrenza, penalizza le imprese che operano nel rispetto delle normative e danneggia i lavoratori.

La Cassa Edile si impegnerà a monitorare attentamente il mercato, a sensibilizzare le imprese e a promuovere il rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, garantendo parità di condizioni e tutela dei diritti.

Infine, Jacopo Lasca ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo e aperto con tutte le parti interessate, al fine di costruire un futuro sostenibile e prospero per il settore edile marchigiano, un settore chiave per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La Cassa Edile si confida in questo nuovo capitolo, animata dalla volontà di essere sempre più vicina alle esigenze di imprese e lavoratori, promuovendo la crescita, l’innovazione e la responsabilità sociale.