Cerasuolo d’Abruzzo Cup: Vela, Vino e Tradizione Adriatica

Il Marina di Pescara si prepara ad accogliere l’attesissima quarta edizione della Cerasuolo d’Abruzzo Cup, un evento che fonde l’eleganza e la competizione della vela con la valorizzazione del patrimonio enogastronomico abruzzese. L’appuntamento, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno, si configura come un crocevia di culture marinare e vitivinicole provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, testimoniando la crescente sinergia tra queste regioni.Fabio Tortini, rappresentante del Circolo Nautico locale, ha illustrato come la manifestazione, in crescita esponenziale fin dalla sua concezione, coinvolga quest’anno circa quaranta equipaggi. Questi, provenienti da rinomate località come Pescara, Vasto, San Benedetto del Tronto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi, insieme ai circoli molisani, portano con sé una ricca tradizione di navigazione e un profondo legame con il mare Adriatico.La Cerasuolo d’Abruzzo Cup non è solamente una regata; è una vetrina per un vino unico, un simbolo dell’identità abruzzese. Davide Acerra, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ha espresso il pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di superare le convenzioni nel modo di fruire del vino. Il Cerasuolo, con le sue sfumature cromatiche intense e la sua versatilità enologica, si presta ad abbinamenti gastronomici ricercati e valorizza i sapori autentici del territorio. L’evento, infatti, rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico a un vino che esprime appieno il carattere e la storia dell’Abruzzo.Il programma della regata prevede due tappe impegnative. La prima giornata vedrà gli equipaggi navigare da Pescara a Ortona, una tratta che mette alla prova le capacità tecniche e strategiche dei velisti, sfruttando le correnti e i venti tipici dell’area. La seconda giornata, caratterizzata da un percorso più complesso, porterà gli equipaggi da Pescara a Francavilla al Mare e ritorno, per un giro completo che esalterà la bellezza del litorale adriatico.Gianni Taucci, presidente del porto turistico “Marina di Pescara”, ha enfatizzato come l’evento contribuisca a promuovere non solo lo sport della vela, ma anche le peculiarità del territorio abruzzese. La combinazione tra la tradizione marinara e l’eccellenza vitivinicola si rivela un binomio vincente, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e di diffondere la conoscenza di un prodotto d’eccellenza come il Cerasuolo d’Abruzzo. La Cerasuolo d’Abruzzo Cup si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela, vino e cultura abruzzese, un’occasione per celebrare l’unicità di un territorio ricco di storia, tradizioni e sapori autentici.