CIG in deroga: sostegno alle imprese moda marchigiane

Il recente decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, introduce un intervento mirato a sostenere la fragilità strutturale di micro e piccole imprese operanti nel dinamico e complesso settore della moda, un pilastro dell’economia marchigiana. La misura, che estende la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga, si focalizza sulle realtà con un organico non superiore a quindici dipendenti, riconoscendo la loro particolare vulnerabilità alle fluttuazioni del mercato globale e alle crisi industriali.L’intervento concede la possibilità di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di dodici settimane, con efficacia retroattiva a partire dal primo febbraio e fino al 31 dicembre 2025. Questa flessibilità temporale è cruciale, poiché consente alle imprese di mitigare l’impatto di eventuali shock economici già verificatisi, offrendo una rete di sicurezza proattiva piuttosto che reattiva.La decisione, come sottolinea la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale delle Marche, Jessica Marcozzi, riflette una presa di coscienza della necessità di interventi specifici per un settore che, pur rappresentando un motore trainante per l’occupazione locale, è caratterizzato da una forte dipendenza da fattori esterni e da una crescente pressione competitiva. La misura non si configura quindi come un mero palliativo, ma come un atto di responsabilità volto a preservare un tessuto produttivo prezioso e a tutelare i diritti dei lavoratori.L’iter legislativo ha visto un ruolo attivo dell’Assessore regionale Stefano Aguzzi, che ha promosso la proposta all’interno della Commissione Lavoro e Formazione Professionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, collaborando strettamente con la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Questo esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni regionali e governo nazionale dimostra come un dialogo costruttivo e un impegno condiviso possano tradursi in risultati concreti per il territorio.L’estensione della CIG in deroga rappresenta un ammortizzatore sociale fondamentale per i lavoratori dipendenti, anche quelli impiegati in realtà artigianali, spesso esclusi dai canali tradizionali di cassa integrazione. L’intervento, erogato dall’INPS, non solo fornisce un sostegno economico immediato, ma anche la possibilità di pianificare strategie di rilancio e di adattamento alle nuove esigenze del mercato.Il decreto include inoltre un pacchetto di misure complementari, volte a semplificare le procedure burocratiche e a rendere più accessibili gli strumenti di supporto alle imprese. Questa attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi è essenziale per favorire un rapido utilizzo delle risorse e per massimizzare l’impatto delle misure di sostegno.L’impegno di Forza Italia Marche si proietta verso il futuro, con la promessa di continuare a monitorare da vicino l’evoluzione del settore moda e di promuovere politiche innovative volte a rafforzare la competitività delle imprese e a garantire la tutela dell’occupazione. Questo intervento, più di un provvedimento isolato, si configura come un tassello di una strategia più ampia, orientata a costruire un futuro sostenibile e prospero per il territorio marchigiano e per le sue comunità produttive. Riconoscere e valorizzare le specificità settoriali, come nel caso della moda, è un elemento chiave per una politica economica efficace e attenta alle reali esigenze del Paese.