Cisl Marche: Programma ambizioso per la rigenerazione del territorio.

La Cisl Marche, a seguito del suo Consiglio Generale tenutosi presso il Pala-Riviera di San Benedetto del Tronto, ha delineato un ambizioso programma di intervento per una profonda rigenerazione del territorio regionale.

L’incontro, che ha visto la partecipazione della Segretaria Generale confederale Daniela Fumarola, ha rappresentato un’occasione strategica per definire le linee guida che il sindacato intende proporre alla nuova giunta regionale, guidata dal Presidente Francesco Acquaroli, confermato nel suo incarico.

Il documento programmatico della Cisl Marche non si limita a una mera lista di richieste, ma si configura come una visione integrata per affrontare le sfide complesse che affliggono la regione.

Al centro dell’attenzione, vi è la necessità di un cambio di paradigma, che superi gli approcci emergenziali e puntando su politiche strutturali e di lungo periodo.

Un pilastro fondamentale del programma è la riqualificazione del tessuto produttivo.

La Cisl Marche sollecita un’inversione di tendenza rispetto alla prevalenza di settori tradizionali, spesso fragili e dipendenti da dinamiche esterne.

Si auspica un forte investimento in innovazione, ricerca e sviluppo, con particolare attenzione a settori ad alto potenziale di crescita, come l’economia verde, il digitale, il turismo sostenibile e le energie rinnovabili.

La transizione ecologica non deve essere percepita come un vincolo, ma come un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro qualificati e migliorare la competitività delle imprese marchigiane.

Parallelamente, la Cisl pone l’accento sulla tutela del capitale umano.

La formazione professionale continua, l’aggiornamento delle competenze e l’accompagnamento alla riqualificazione sono elementi imprescindibili per garantire che i lavoratori possano affrontare con successo i cambiamenti del mercato del lavoro.

Particolare attenzione va riservata ai giovani, con misure concrete per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

L’accesso all’istruzione e alla formazione deve essere garantito a tutti, indipendentemente dall’origine sociale o geografica.

Un altro punto cruciale è la rigenerazione del territorio, con un focus particolare sulle aree interne, storicamente depauperate e spopolate.

La Cisl Marche chiede politiche mirate per incentivare la permanenza delle famiglie, sostenere le attività economiche locali e migliorare l’accesso ai servizi essenziali, come la sanità, i trasporti e la connettività.

L’integrazione tra le aree urbane e quelle rurali è fondamentale per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

La sanità regionale rappresenta una priorità assoluta.

La Cisl Marche chiede un rafforzamento del sistema sanitario pubblico, con un aumento degli investimenti in personale, infrastrutture e tecnologie.

È necessario ridurre le liste d’attesa, migliorare l’assistenza territoriale e garantire l’equità nell’accesso alle cure.

La valorizzazione del ruolo degli operatori sanitari, spesso sottoposti a forti pressioni, è un elemento imprescindibile.

Infine, la Cisl Marche sottolinea l’importanza di un dialogo sociale costruttivo con le istituzioni regionali, le parti sociali e le categorie economiche.

Un confronto aperto e trasparente è fondamentale per definire politiche condivise e sostenibili, che rispondano alle reali esigenze del territorio e della sua popolazione.

La Cisl si impegna a svolgere un ruolo attivo in questo processo, promuovendo la partecipazione dei lavoratori e difendendo i loro diritti.

Il futuro della regione Marche passa dalla capacità di costruire un patto sociale solido e duraturo.