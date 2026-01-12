- PUBBLICITA -

Conerobus sta implementando un ambizioso piano di rinnovo della propria flotta, un investimento strategico che testimonia l’impegno dell’azienda verso la comunità e la sostenibilità della mobilità intercomunale.

Il programma, in corso dal 2023 e previsto per protrarsi nel corso del 2025, prevede l’introduzione graduale di nuovi veicoli, un processo mirato a elevare gli standard di comfort, sicurezza e efficienza del servizio offerto.

Nel dettaglio, l’azienda ha già immesso in servizio 45 nuovi autobus, un numero destinato ad aumentare significativamente con l’arrivo di ulteriori 16 mezzi di ultima generazione nella primavera imminente.

Questi nuovi modelli, tecnologicamente avanzati, non solo contribuiranno a migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri, ma anche a ridurre l’impatto ambientale, in linea con le crescenti esigenze di transizione ecologica nel settore dei trasporti pubblici.

La sostituzione dei veicoli più datati rappresenta un passaggio cruciale per ottimizzare le performance complessive del servizio e minimizzare i costi di manutenzione nel lungo periodo.

In risposta a recenti segnalazioni da parte del Comitato utenti, in particolare riguardo a problematiche relative a sedili umidi, Conerobus ha prontamente attivato il proprio personale per mitigare il disagio e accertare le cause.

L’azienda sottolinea che tali inconvenienti possono derivare da fattori accidentali, come finestrini non chiusi correttamente o fuoriuscite di liquidi, e non necessariamente da difetti strutturali.

Questo approccio proattivo riflette la volontà di Conerobus di mantenere un dialogo aperto con la comunità e di risolvere tempestivamente eventuali criticità.

Il parco mezzi di Conerobus, attualmente composto da 236 autobus, serve un’area geografica vasta e diversificata, con una prevalenza di 120 veicoli dedicati al servizio urbano.

Pur garantendo una disponibilità del Campi i processi di Campi criteri per quanto all’efficienza operativa, circa 90 autobus sono attivamente in servizio ogni giorno.

È importante precisare che una quota dei veicoli, immatricolati nel 2007, presenta criticità intrinseche legate all’età.

Questi mezzi, utilizzati esclusivamente in situazioni di emergenza o come risorsa di supporto in caso di manutenzione programmata di altri veicoli, sono destinati alla dismissione nel breve termine.

Questo orientamento strategico permette a Conerobus di concentrare gli investimenti sull’ammodernamento complessivo della flotta, evitando di disperdere risorse in interventi di riparazione su veicoli con una vita utile prossima alla conclusione.

Il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, riconosce le sfide attuali che l’azienda sta affrontando, ma ribadisce con fermezza l’impegno continuo nell’investire in un servizio di trasporto pubblico sicuro, affidabile e all’altezza delle aspettative dei cittadini.

La pianificazione del futuro è guidata da scelte concrete e mirate, testimoniando la volontà di Conerobus di onorare l’impegno preso con la comunità e di garantire un servizio di trasporto pubblico di qualità per le generazioni future.

L’azienda guarda al futuro con un approccio lungimirante, puntando sull’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e il costante miglioramento del servizio offerto.