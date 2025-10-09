Consultori in Marche: Allarme Uil, rischio per la salute e la coesione sociale.

La progressiva erosione del tessuto assistenziale territoriale nelle Marche, in particolare per quanto riguarda i consultori familiari, rappresenta una criticità urgente e inaccettabile, acuita dalla distanza tra la normativa nazionale e la realtà operativa regionale.

L’allarme lanciato dalla Uil Marche, supportato da un’approfondita indagine congiunta del Servizio Stato Sociale e del Servizio Coesione e Territorio della Uil nazionale, evidenzia una situazione allarmante che rischia di compromettere seriamente il diritto alla salute e la coesione sociale.

Il quadro nazionale è desolante: negli ultimi dieci anni, il Paese ha subito la dolorosa perdita di 258 consultori, un segno tangibile di un ridimensionamento strutturale dell’offerta di servizi essenziali.

Questo fenomeno è aggredito da una scarsa priorità politica e finanziaria: l’investimento medio destinato a questi servizi si attesta a un misero 1% del budget complessivo dell’assistenza distrettuale, una cifra che nelle Marche precipita allo 0,85%, amplificando la carenza di risorse e personale.

La conseguente densità di strutture, attualmente pari a una ogni 21.000 abitanti nelle Marche, è ben al di sotto dello standard minimo previsto dalla legge, che ne richiederebbe uno ogni 20.000.

La chiusura o il progressivo depotenziamento dei consultori familiari non sono semplici statistiche; essi rappresentano un attacco diretto ai pilastri fondamentali del sistema sanitario territoriale.

Questi servizi svolgono un ruolo cruciale nell’intercettare e affrontare problematiche complesse che spaziano dalla violenza di genere, alla salute sessuale e riproduttiva, all’orientamento genitoriale, fino all’accompagnamento nelle fasi delicate della vita.

Privare la cittadinanza di questo supporto significa rendere più vulnerabili le fasce più deboli e compromettere la loro capacità di esercitare pienamente i propri diritti.

Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche, con profonda preoccupazione, sottolinea l’imperativo di invertire questa tendenza negativa.

La richiesta è chiara e articolata: è necessario un piano di rilancio che preveda l’assunzione di personale qualificato e stabile, un vincolo specifico sull’allocazione delle risorse finanziarie e un intervento straordinario volto a ripristinare la copertura dei consultori in linea con gli standard legali.

In attesa della nomina del nuovo assessore alla Sanità, la Uil Marche rinnova con forza la richiesta al Presidente Acquaroli di convocare un tavolo tecnico dedicato a questa emergenza.

Questo tavolo dovrà avere il compito di definire investimenti mirati, garantire standard operativi adeguati e prevenire ulteriori impoverimenti di un servizio che, nel contesto attuale, si rivela strategicamente vitale per la salute pubblica e la coesione sociale, soprattutto in un’epoca segnata da crescenti disuguaglianze e fragilità.

L’urgenza è tale da richiedere un’azione tempestiva e determinata, al fine di preservare e rafforzare un presidio essenziale per il benessere della comunità marchigiana.