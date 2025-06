Costi Energetici: SOS PMI Italiane, un’Analisi Urgente

L’Impatto Devastante dei Costi Energetici sulle PMI Italiane: Un’Analisi Approfondita e Prospettive di MitigazioneLe piccole e medie imprese (PMI) delle Marche, come l’intero tessuto produttivo nazionale, si trovano a fronteggiare una sfida di portata epocale: l’impennata vertiginosa dei costi energetici. Questo fenomeno, lungi dall’essere una mera fluttuazione di mercato, si configura come un elemento strutturale che rischia di compromettere la competitività e la sostenibilità di un pilastro fondamentale dell’economia italiana.L’analisi comparativa dei costi energetici rivela un quadro allarmante. Tra il 2019 e la proiezione a giugno 2025, il prezzo medio dell’energia in Italia supera significativamente quello di Paesi europei considerati tradizionalmente più efficienti e competitivi. Si registra un divario preoccupante rispetto a Francia (28,3%), Germania (30,9%) e Spagna (53,6%). Anche escludendo l’eccezionale shock del 2022, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha mantenuto una media di 118 euro/MWh, quasi raddoppiando i valori del periodo 2005-2020. Di conseguenza, nel corso del 2023, la bolletta energetica delle imprese con consumi fino a 20 MWh ha superato del 29,4% la media europea, evidenziando una vulnerabilità sistemica del sistema produttivo italiano.L’onere di questa situazione ricade in maniera sproporzionata sulle PMI, che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico nazionale. Secondo Massimiliano Santini, direttore generale di CNA Ancona, per queste realtà i costi energetici incideranno pesantemente sul costo totale, sfiorando il 60% e superando il 77% per le aziende energivore. Questa distorsione si traduce in un finanziamento, a carico delle PMI, di oltre la metà degli oneri generali di sistema, pari a 11,2 miliardi di euro l’anno, un fardello insostenibile a lungo termine.Un aspetto critico riguarda l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le imprese artigiane appartenenti a determinati settori. Nonostante la normativa vigente, CNA ha rilevato che molte aziende si trovano a pagare costi energetici non dovuti, a causa di errori o omissioni nell’applicazione delle agevolazioni. Questa situazione, oltre ad essere economicamente penalizzante, mina la fiducia delle imprese nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti alla gestione delle politiche energetiche.Per contrastare questa deriva e offrire un sostegno concreto alle imprese associate, CNA ha promosso la creazione dell’Unione di Acquisto Energetico Coordinato (UEAC). Tale iniziativa permette di centralizzare gli acquisti di energia, negoziando prezzi più vantaggiosi grazie alla maggiore capacità contrattuale. Inoltre, è stato attivato uno sportello informativo dedicato all’assistenza e alla gestione delle complesse problematiche legate al mondo energetico, con l’obiettivo di fornire un supporto personalizzato e tempestivo alle imprese associate. L’UEAC rappresenta un primo passo verso una gestione più strategica e collettiva delle risorse energetiche, ma è evidente la necessità di interventi più strutturali e coordinati a livello nazionale, che possano affrontare le cause profonde della crisi energetica e garantire un futuro più sostenibile per le PMI italiane. Ciò include una revisione del sistema tariffario, incentivi per l’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti rinnovabili, e una maggiore trasparenza e controllo dei meccanismi di formazione dei prezzi.