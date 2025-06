Credito Personale Marche: Trend e Dinamiche nel 2025

L’Evoluzione del Credito Personale nelle Marche: Tendenze e Dinamiche del Secondo Trimestre 2025Il mercato del credito personale nelle Marche sta attraversando una fase di trasformazione, caratterizzata da un notevole calo dei tassi di interesse – registrando un decremento di 70 punti base rispetto all’anno precedente – e da una riqualificazione delle finalità di finanziamento richieste dai cittadini. Secondo un’analisi dettagliata dei dati raccolti dall’Osservatorio di PrestitiOnline.it, la gestione della liquidità rimane la priorità, rappresentando il 33% delle richieste nel secondo trimestre del 2025. Pur rimanendo la voce più consistente, questa percentuale denota una lieve contrazione rispetto ai trimestri precedenti, suggerendo un potenziale miglioramento della situazione finanziaria personale di una parte della popolazione marchigiana o una maggiore propensione al risparmio.Il panorama delle finalità di finanziamento rivela cambiamenti significativi. Si assiste a una rinnovata attenzione verso l’acquisto di veicoli usati, con un incremento marginale delle richieste (dal 20,3% al 20,6%), indicando forse una maggiore sensibilità al rapporto qualità-prezzo e una riduzione della propensione all’acquisto di auto nuove. Particolarmente rilevante è la crescita del consolidamento debiti, che balza al 18,8% del totale, un aumento significativo rispetto al 14,7% registrato nei primi tre mesi dell’anno. Questo dato potrebbe riflettere una maggiore preoccupazione per l’indebitamento esistente e la ricerca di soluzioni per ottimizzare la gestione finanziaria complessiva.L’analisi della durata dei finanziamenti evidenzia una tendenza alla pianificazione a lungo termine, specialmente per le finalità più impegnative. Il consolidamento debiti si conferma la categoria con la durata media più estesa, fissata a sette anni, suggerendo la complessità e l’entità delle situazioni finanziarie che questa tipologia di finanziamento mira a risolvere. A seguire, con una durata media di sei anni, si collocano i progetti di ristrutturazione edilizia, a testimonianza dell’importanza attribuita alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’acquisto di veicoli, sia nuovi che a chilometraggio zero, si posiziona al terzo posto, con una durata media di cinque anni e sette mesi, riflettendo una pianificazione finanziaria a medio termine per l’acquisizione di un bene durevole.Un elemento degno di nota è l’aumento dell’importo medio richiesto per i prestiti personali, che si attesta a 12.400 euro, rispetto ai 12.100 euro del periodo precedente. Questo dato, unitamente alla stabilità dell’età media dei richiedenti (45 anni e 5 mesi), suggerisce una crescente necessità di liquidità per esigenze diversificate e una certa consolidazione finanziaria della base di utenti.Un’analisi demografica più approfondita rivela come la domanda di cessione del quinto sia prevalentemente trainata dal settore privato (51,6%), indicando una maggiore vulnerabilità economica o la necessità di liquidità per esigenze specifiche legate all’attività lavorativa. I dipendenti pubblici rappresentano una fetta significativa (26,9%), mentre i pensionati contribuiscono per il 21,5%. È interessante notare come i dipendenti pubblici richiedano importi mediamente più elevati (26.000 euro), probabilmente riflettendo una maggiore stabilità economica e una diversa tipologia di esigenze finanziarie. I pensionati, pur richiedendo importi inferiori (20.300 euro), contribuiscono in modo significativo al volume complessivo delle richieste, a testimonianza della loro importanza nel mercato del credito personale marchigiano. L’aumento marginale dell’importo medio richiesto per la cessione del quinto (da 21.650 euro a 21.750 euro) sottolinea un incremento generale della necessità di liquidità, un trend da monitorare attentamente per comprendere le reali dinamiche economiche che sottendono queste scelte finanziarie.