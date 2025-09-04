Crisi Hp Composites: 5.541 sospesi, la Regione Marche in allarme.

L’annuncio di Hp Composites, polo industriale di Ascoli Piceno, ha scosso il tessuto economico regionale, segnando l’avvio di una procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che coinvolge un numero rilevante di lavoratori: 5.541 dipendenti dello stabilimento ascolano si vedono temporaneamente sospesi dal lavoro.

Questa decisione, che ripercuote un’emergenza strutturale e contingente, ha immediatamente innescato un’azione di monitoraggio e intervento da parte della Regione Marche.

Il tavolo tecnico, convocato con urgenza per il 10 settembre, rappresenta un’iniziativa volta a comprendere a fondo le dinamiche alla base della crisi aziendale e a definire strategie di supporto e mitigazione.

L’assessore regionale Andrea Maria Antonini ha espresso apertamente la propria profonda apprensione per il destino di un’azienda che, per la sua dimensione e il suo peso economico, incide in maniera significativa sul panorama industriale e produttivo del Piceno, e per l’impatto sociale che questa situazione comporta per migliaia di famiglie.

La vicenda Hp Composites non è semplicemente un episodio isolato.

Essa riflette una congiuntura più ampia, caratterizzata da tensioni globali nelle catene di approvvigionamento, dall’incremento dei costi energetici, dalla volatilità dei mercati e dalle trasformazioni geopolitiche che impattano la produzione industriale.

L’azienda, operante nel settore dei compositi ad alte prestazioni, un comparto strategico per settori come l’aerospaziale, l’automotive e le energie rinnovabili, si trova a fronteggiare sfide complesse che richiedono un’analisi approfondita delle cause profonde della crisi.

L’intervento regionale mira a delineare un quadro chiaro delle difficoltà incontrate da Hp Composites, valutando l’impatto sulle commesse in corso, sulla capacità produttiva e sulla sostenibilità finanziaria dell’azienda.

Si prevede che il tavolo tecnico coinvolgerà sindacati, rappresentanti aziendali e esperti del settore per esplorare soluzioni che possano favorire la ripresa dell’attività produttiva, il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuove opportunità di sviluppo.

La situazione pone l’urgenza di un’azione coordinata a livello regionale, nazionale ed europeo, per sostenere le imprese innovative e ad alta tecnologia, promuovere la ricerca e l’innovazione, e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

La sfida è quella di trasformare un momento di crisi in un’opportunità per ripensare il modello industriale e per costruire un futuro più resiliente e sostenibile per il territorio marchigiano e per l’intero Paese.

L’attenzione è ora focalizzata sull’esito del tavolo tecnico e sulle misure concrete che verranno adottate per affrontare questa complessa emergenza.