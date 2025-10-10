Crisi Hp Composites: opposizione chiede un Consiglio comunale aperto

La crescente inquietudine che serpeggia nel tessuto socio-economico di Ascoli Piceno ha spinto i gruppi consiliari di opposizione a sollecitare, con un atto formale, l’amministrazione comunale a promuovere un Consiglio comunale aperto, un momento di confronto pubblico cruciale alla luce della profonda crisi che affligge Hp Composites.

L’azienda, pilastro dell’economia locale e datore di lavoro per oltre cinquecento persone, si trova ad affrontare una fase delicata, segnata da incertezze che rischiano di compromettere la stabilità di centinaia di famiglie e di innescare una reazione a catena di effetti negativi sull’intero territorio.

La richiesta non si limita a denunciare una situazione di emergenza, ma si configura come un appello alla responsabilità collettiva.

I consiglieri di opposizione ritengono imprescindibile un dibattito aperto, coinvolgente non solo gli amministratori, ma anche i rappresentanti sindacali, le associazioni di categoria, gli stakeholder locali e, soprattutto, i lavoratori e le loro famiglie.

È necessario un confronto costruttivo per analizzare a fondo le cause profonde della crisi, che potrebbero essere riconducibili a fattori congiunturali del mercato globale, a scelte strategiche aziendali, a difficoltà di accesso a finanziamenti o a problematiche legate alla competitività internazionale.

Il Consiglio comunale aperto si pone come obiettivo primario quello di favorire la trasparenza e la condivisione di informazioni, troppo spesso filtrate o insufficienti per una corretta comprensione della situazione.

Si auspica che durante il confronto emergano proposte concrete per mitigare gli impatti negativi, sostenere i lavoratori, favorire la ricerca di alternative occupazionali e attrarre nuovi investimenti sul territorio.

La crisi di Hp Composites non è un evento isolato, ma un campanello d’allarme che segnala la fragilità di un modello economico basato su settori specifici e la necessità di diversificare l’economia locale, investendo in nuove competenze, sostenendo l’innovazione e promuovendo la creazione di imprese innovative.

Il Consiglio comunale aperto rappresenta un’opportunità per avviare un percorso di riflessione strategica e per definire un piano di azione concreto, volto a rafforzare la resilienza del sistema economico ascolano e a garantire un futuro più prospero per tutti i cittadini.

La questione non è meramente economica, ma assume una valenza sociale e politica di primaria importanza, richiedendo un impegno condiviso e una visione lungimirante.