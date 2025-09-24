Dami e Meccaniche Luciani: partnership per una schiuma rivoluzionaria e sostenibile.

Dami, storico produttore marchigiano di suole, e il gruppo Meccaniche Luciani, parte integrante della più ampia e innovativa realtà industriale MinervaHub, annunciano una partnership strategica volta a ridefinire gli standard nella produzione e distribuzione del DL Foam, una tecnologia di schiumatura supercritica (SCF) all’avanguardia.

La collaborazione, nata dalla complementarità di competenze e dalla visione di un futuro sostenibile per l’industria calzaturiera e della moda, segna un momento cruciale per entrambi i gruppi.

Dami, con la sua tradizione e expertise nella produzione di suole, affianca Meccaniche Luciani, azienda con un solido background di oltre cinquant’anni nella progettazione e produzione di stampi per materie plastiche e nella lavorazione di EVA, TPU e gomma.

MinervaHub, guidata da Matteo Marzotto, rappresenta un ecosistema industriale orientato alla ricerca e sviluppo di finiture, materiali e processi innovativi per il settore dell’accessorio moda di lusso, portando con sé un patrimonio di know-how e una rete globale di contatti.

Il DL Foam, frutto di questa sinergia, si configura come un materiale rivoluzionario: un SCF europeo pionieristico che unisce prestazioni eccezionali a una totale riciclabilità.

La sua leggerezza, derivante dalla microstruttura ottenuta tramite la tecnologia supercritica, e le sue proprietà meccaniche superiori lo rendono ideale per applicazioni che richiedono comfort, flessibilità e durabilità.

La sostenibilità intrinseca del materiale – un aspetto sempre più cruciale nelle scelte dei brand – testimonia l’impegno congiunto delle aziende verso un’economia circolare e una riduzione dell’impatto ambientale.

Questa partnership non è solo un accordo commerciale, ma un investimento nel futuro dell’industria.

L’integrazione delle competenze di Dami e Meccaniche Luciani, coadiuvate dalla visione strategica di MinervaHub, permette di accelerare l’adozione di questa nuova tecnologia, aprendo nuove opportunità di mercato e ridefinendo gli standard qualitativi nel settore.

La presentazione ufficiale si terrà durante Lineapelle, la fiera di riferimento a livello internazionale per materiali e componenti per la moda, che si svolgerà a Rho Fiera Milano dal 23 al 25 settembre 2025.

Lo stand Dami sarà il palcoscenico per dimostrare in anteprima le potenzialità del DL Foam e per consolidare le relazioni con partner commerciali e clienti, proiettando l’azienda verso un orizzonte di crescita e innovazione.

La partnership si prefigge di posizionare il DL Foam come standard di riferimento per l’industria, unendo l’eccellenza produttiva italiana con una forte attenzione alla responsabilità ambientale.