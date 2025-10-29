Demolizione Galleria La Rossa: passo avanti per la rete ferroviaria Adriatica

Domani, 30 ottobre, alle ore 19:00, si assisterà a un evento cruciale per il futuro della rete ferroviaria adriatica: la demolizione controllata del diaframma della Galleria La Rossa, situata in località Genga, provincia di Ancona.

Questo intervento, parte integrante del più ampio progetto di potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara, in particolare nel tratto compreso tra Genga e Serra San Quirico, segna un passo significativo verso l’ammodernamento di un’infrastruttura strategica per l’economia regionale e nazionale.

Il progetto complessivo, promosso e supervisionato da Rete Ferroviaria Italiana (parte del Gruppo FS Italiane), si configura come un investimento di ingenti proporzioni, stimato in circa 545 milioni di euro.

Un contributo fondamentale, pari a 438 milioni di euro, proviene direttamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a testimonianza dell’importanza strategica di questa opera per il rilancio del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e mobilità sostenibile.

L’esecuzione dei lavori è stata affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da due primari operatori del settore: Eteria Consorzio Stabile, specializzato in opere complesse nel sottosuolo e in gallerie, e Salcef, leader nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie e sistemi di segnalamento.

La direzione lavori è curata da Italferr, la società di ingegneria ferroviaria del Gruppo FS Italiane, che garantisce il rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza.

La demolizione del diaframma della Galleria La Rossa non è un atto isolato, ma un passaggio chiave in un intervento di potenziamento che mira a incrementare la capacità di trasporto della linea Orte-Falconara, migliorando la velocità e l’affidabilità del servizio ferroviario.

Questo comprende l’adeguamento del tracciato ai moderni standard di sicurezza, l’ammodernamento dei sistemi di segnalamento e il rifacimento delle opere d’arte fissa, con particolare attenzione alla sismicità della zona.

L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di investimenti infrastrutturali volti a decongestionare la rete ferroviaria adriatica, riducendo i tempi di percorrenza e favorendo lo sviluppo economico delle regioni attraversate.

Il potenziamento della linea Orte-Falconara rappresenta una priorità per il governo italiano, che ha individuato il ferro come vettore principale per la mobilità del futuro, in grado di conciliare efficienza, sostenibilità ambientale e sicurezza.

La demolizione del diaframma della Galleria La Rossa è dunque un tassello fondamentale di questa visione, un segnale tangibile di un impegno concreto verso un sistema ferroviario moderno, efficiente e al servizio del Paese.