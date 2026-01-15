Dolomiti Energia: Nuovo Impianto Fotovoltaico nelle Marche per un Futuro Energetico Sostenibile

- PUBBLICITA -

Dolomiti Energia, realtà cooperativa trentina radicata nel territorio roveretano, consolida il proprio impegno verso la transizione energetica con l’entrata in funzione di un innovativo impianto fotovoltaico situato a Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche.

Questa iniziativa, che testimonia una visione strategica di lungo termine, va ben oltre la semplice inaugurazione di una nuova struttura produttiva; rappresenta un tassello fondamentale nell’ambizioso piano di sviluppo di Dolomiti Energia in direzione di fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello nazionale ed europeo.

L’impianto di Mondavio, caratterizzato da tecnologie all’avanguardia e progettato per massimizzare l’efficienza e minimizzare l’impatto ambientale, si inserisce in un contesto regionale e nazionale in forte crescita per il settore fotovoltaico.

La scelta di localizzare l’impianto nelle Marche, regione con un elevato potenziale di irradiazione solare e con una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali, evidenzia la volontà di Dolomiti Energia di operare in sinergia con il territorio e di contribuire attivamente allo sviluppo economico locale.

Dolomiti Energia, in quanto gruppo di riferimento per enti pubblici territoriali, assume un ruolo cruciale nel promuovere l’innovazione e la diffusione delle energie rinnovabili.

L’investimento a Mondavio non è solo un atto di responsabilità ambientale, ma anche un segnale forte verso i propri stakeholder – azionisti, clienti, comunità locali – che dimostra la capacità di coniugare performance economica e impegno sociale.

L’operazione si colloca in un quadro più ampio di trasformazione del sistema energetico italiano, che vede un crescente ricorso a fonti non fossili per ridurre le emissioni di gas serra e garantire una maggiore sicurezza energetica.

La diversificazione delle fonti di approvvigionamento, con un focus specifico sul fotovoltaico, rappresenta una risposta concreta alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

L’impianto di Mondavio, pertanto, non è solo un investimento in infrastrutture, ma anche un investimento nel futuro, un futuro energetico più pulito, sostenibile e resiliente, in cui Dolomiti Energia si conferma protagonista attivo e responsabile.

La scelta strategica di puntare sulle rinnovabili non solo rafforza la posizione competitiva del gruppo, ma contribuisce anche a costruire un modello di sviluppo più equo e rispettoso dell’ambiente, in linea con i principi di economia circolare e di sostenibilità sociale.

La struttura si pone come esempio di come un’azienda cooperativa, con solide radici nel territorio, possa guidare il cambiamento verso un futuro energetico migliore per tutti.