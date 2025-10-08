Dona la Spesa: Solidarietà in Tavola per il Territorio

“Dona la Spesa”: Un Mosaico di Solidarietà per il TerritorioCon l’avvicinarsi dell’undici ottobre, si rinnova “Dona la Spesa”, l’impegno concreto di Coop Alleanza 3.0 volto a contrastare le sacche di povertà e di disagio sociale che purtroppo persistono nel nostro Paese.

Lungi dall’essere una semplice raccolta alimentare, l’iniziativa si configura come un vero e proprio progetto di comunità, un ponte tra chi può offrire e chi necessita di un aiuto tangibile.

Quest’anno, la rete di solidarietà si estende su un ampio territorio, coinvolgendo 330 punti vendita, da Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, e ampliandosi con la possibilità di contribuire anche attraverso la piattaforma di spesa online easyCoop.

L’obiettivo primario è garantire che le donazioni rimangano all’interno delle comunità d’origine, alimentando un ciclo virtuoso di sostegno locale.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 si traduce in un capillare coinvolgimento di oltre 300 realtà di volontariato e associazioni locali, veri motori dell’iniziativa.

I volontari, riconoscibili grazie alle pettorine “Dona la Spesa”, saranno a disposizione nei punti vendita per guidare i clienti, fornendo un elenco dettagliato dei prodotti più necessari e suggerendo le quantità appropriate da destinare alle borse dedicate.

L’elenco non si limita ai classici beni alimentari – olio, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, pasta, riso – ma si arricchisce di prodotti per l’infanzia, articoli per l’igiene personale e della casa, elementi spesso trascurati ma fondamentali per una vita dignitosa.

Si tratta di una risposta mirata alle reali esigenze che emergono dal contatto diretto con le famiglie in difficoltà.

La generosità dei clienti potrà esprimersi anche attraverso la piattaforma easyCoop, estendendo la possibilità di donare fino al 26 ottobre.

In questo caso, le offerte saranno indirizzate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione impegnata da anni nell’assistenza a persone senza dimora e in condizioni di estrema vulnerabilità.

Il successo dell’edizione precedente, che ha visto la raccolta di oltre 190 tonnellate di prodotti alimentari e la consegna di 313 box di beni essenziali alla Comunità di Sant’Egidio, testimonia la sensibilità e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Questi numeri non sono solo cifre, ma rappresentano la speranza restituita a migliaia di persone che, altrimenti, si troverebbero ad affrontare difficoltà ancora maggiori.

“Dona la Spesa” si conferma così come un atto di coesione sociale, un segnale di attenzione verso chi vive ai margini e un invito a costruire insieme un futuro più equo e solidale.