Donne e agricoltura nelle Marche: un modello di resilienza e innovazione.

Le Marche si configurano come un ecosistema agricolo di straordinaria resilienza e innovazione, dove la leadership femminile assume un ruolo centrale e propulsivo.

Un dato significativo rivela che oltre il 27% delle aziende agricole regionali – una percentuale considerevole che le colloca tra le aree più virtuose a livello nazionale – sono guidate da donne, un indicatore tangibile di una trasformazione profonda nel tessuto produttivo e sociale del territorio.

Queste 5.890 realtà femminili non si limitano alla tradizionale attività agricola, ma si sono evolute verso modelli di business diversificati e integrati, abbracciando la multifunzionalità in tutte le sue sfaccettature.

L’offerta si estende ora a servizi che vanno dalla ristorazione di qualità e dall’accoglienza turistica, all’erogazione di welfare aziendale, dall’offerta di fattorie didattiche coinvolgenti per le nuove generazioni, alla vendita diretta di prodotti genuini e all’organizzazione di eventi culturali e conviviali.

Questo approccio proattivo riflette una visione imprenditoriale lungimirante, capace di cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.

Il contributo femminile si rivela particolarmente evidente nel settore dell’agriturismo, con 1.130 aziende che confermano le Marche come la quinta regione italiana per incidenza di strutture ricettive collocate in contesti agricoli, un primato che sottolinea la capacità di valorizzare il territorio e di creare opportunità di sviluppo locale.

Ancora più significativa è la presenza femminile nell’agricoltura sociale, un settore in forte espansione che mira a favorire l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio.

Le oltre 80 aziende iscritte all’apposito albo regionale testimoniano l’impegno concreto verso questo obiettivo.

Progetti pilota di grande spessore, come “Silver Agri Age” e “Tutti in campo”, incarnano l’innovazione e la capacità di creare sinergie tra diversi attori.

“Silver Agri Age” promuove la longevità attiva, integrando attività agricole e agrituristiche con servizi di accoglienza e cura per anziani, grazie alla collaborazione tra aziende agricole, istituzioni di ricerca e formazione.

“Tutti in campo” coinvolge giovani con disabilità in attività agricole diversificate, offrendo loro opportunità di apprendimento, sviluppo di competenze e inclusione sociale.

Secondo Francesca Gironi, leader di Coldiretti Donne Marche, le imprenditrici agricole dimostrano un’eccezionale capacità di reinventare il concetto di impresa agricola, declinando le attività multifunzionali con creatività, innovazione e un forte senso del territorio.

Questo impegno non solo genera valore economico, ma contribuisce in modo significativo allo sviluppo sociale delle aree interne, spesso marginalizzate e bisognose di stimoli.

La leadership femminile nell’agricoltura marchigiana rappresenta quindi un motore di cambiamento positivo, capace di coniugare tradizione e innovazione, produttività e inclusione, sostenibilità ambientale e progresso sociale.