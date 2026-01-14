Easycoop: Crescita, Abbonamenti e Solidarietà nel Retail Online

- PUBBLICITA -

L’evoluzione del retail alimentare vede la spesa online affermarsi come componente imprescindibile del paniere consumistico, ridefinendo le abitudini d’acquisto e stimolando l’innovazione nei modelli di servizio.

Coop Alleanza 3.0 ha recentemente presentato un’analisi approfondita dell’andamento di Easycoop, la piattaforma di e-grocery che opera in diverse aree dell’Emilia Romagna e del Veneto, evidenziando una crescita costante e un’adattabilità continua alle esigenze dei consumatori.

L’offerta di Easycoop si articola in diverse modalità, inclusa la consegna a domicilio e l’innovativo sistema di locker – punti di ritiro automatizzati – attualmente disponibili a Bologna, Ferrara e Modena.

L’analisi dei prodotti più richiesti rivela una chiara prevalenza di beni di prima necessità: l’acqua si conferma leader indiscusso, seguita da uova, latte, salumi, formaggi, frutta e verdura fresca.

Particolarmente apprezzati anche i prodotti a marchio Fiore Coop, con un focus sull’olio extravergine di oliva, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato, a testimonianza di una crescente sensibilità dei consumatori verso la qualità e la sostenibilità.

Un elemento distintivo di Easycoop risiede nella proposta di abbonamenti trimestrali e annuali, che offrono vantaggi significativi in termini di costi e servizi.

La gratuità della spedizione per ordini superiori a 100 euro, una finestra di consegna flessibile di almeno 4 ore, promozioni dedicate e convenzioni esclusive con LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare, si traducono in un’esperienza d’acquisto ottimizzata per i clienti più fedeli.

L’analisi dei dati rivela che gli abbonati annuali generano, in media, ben 21 ordini, sottolineando l’efficacia di questa formula di incentivazione alla fedeltà.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 si manifesta anche attraverso l’integrazione di iniziative di beneficenza nella piattaforma online.

Grazie alla generosità dei clienti, sono stati donati 1.356 box di prodotti a sostegno di progetti di utilità sociale, dimostrando come l’e-commerce possa essere un vettore per la solidarietà.

La flessibilità è un altro punto di forza del servizio, che permette al cliente di scegliere l’orario di consegna, con costi inversamente proporzionali all’ampiezza della fascia temporale selezionata.

Il 30 ottobre, giorno immediatamente precedente al ponte di Ognissanti, ha rappresentato il picco di ordini registrati nel corso dell’anno, evidenziando come le festività influenzino le abitudini d’acquisto online.

Nel 2025, l’offerta di Easycoop si è ulteriormente ampliata con l’introduzione di EasyCoop PetStore, un servizio dedicato agli animali domestici disponibile su tutti i territori operativi della cooperativa.

Il Modenese è stato il luogo del primo ordine, mentre Bologna si conferma la provincia con il maggior numero di acquisti.

Il profilo demografico dei clienti si concentra su una fascia d’età media di 54 anni, con un carrello medio composto da circa 20 articoli, indicando un approccio all’acquisto online orientato alla quantità e alla convenienza.

Questa espansione nel settore pet, unitamente all’analisi dei dati relativi agli abbonamenti e alle iniziative sociali, delinea un quadro di crescita sostenibile e innovazione continua per Easycoop, rafforzando la posizione di Coop Alleanza 3.0 nel panorama del retail alimentare online.