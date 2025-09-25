EasyCoop Petstore: la cooperativa porta l’e-commerce per animali

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce dedicata al mondo degli animali da compagnia, ampliando significativamente l’offerta digitale della cooperativa.

Questo nuovo servizio, accessibile in tutte le otto regioni di presenza di Coop Alleanza 3.0 – dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – rappresenta un’evoluzione strategica rispetto all’attuale EasyCoop, estendendo la sua copertura non solo agli 800 comuni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, ma a un bacino di utenza molto più ampio.

EasyCoop Petstore non si limita a replicare le funzionalità del servizio esistente; si configura come un ecosistema specializzato, progettato per rispondere alle esigenze specifiche dei proprietari di cani, gatti e altri animali domestici.

L’offerta comprende una vasta gamma di prodotti, dagli alimenti specifici per diverse età e condizioni di salute, agli accessori per il gioco e il comfort, fino a prodotti per l’igiene e la cura.

La fruibilità del servizio è pensata per massimizzare la convenienza del cliente.

L’accesso è immediato per i soci e consumatori già registrati a EasyCoop, che potranno utilizzare le proprie credenziali per navigare e acquistare.

Un elemento distintivo è l’integrazione completa con il programma di fidelizzazione “Raccolta”, permettendo ai soci di accumulare punti su ogni acquisto e beneficiare di promozioni esclusive dedicate al mondo pet.

Questo approccio rafforza il legame tra la cooperativa e la propria community, incentivando la fedeltà e la condivisione di valori.

Per incentivare l’adozione della nuova piattaforma, Coop Alleanza 3.0 ha previsto un’iniziativa promozionale di lancio: con il codice promozionale PETSTORY, i nuovi utenti possono usufruire di uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 30 euro, un’offerta valida fino al 31 ottobre 2025.

I costi di spedizione sono fissati a 5 euro, con la spedizione gratuita per ordini superiori a 50 euro, mentre i tempi di consegna stimati variano tra uno e tre giorni lavorativi, offrendo flessibilità e la possibilità di gestire l’ordine con modifiche o cancellazioni fino alla preparazione della spedizione.

L’introduzione di EasyCoop Petstore testimonia l’impegno di Coop Alleanza 3.0 nell’innovazione digitale, nell’ampliamento dei servizi offerti ai soci e nella risposta alle crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione, posizionandosi come partner affidabile e competente nel mondo degli animali da compagnia.