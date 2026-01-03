Eccellenza italiana: Varo di lussuoso yacht, nuova sfida per Seadock.

- PUBBLICITA -

La competenza ingegneristica italiana si proietta nuovamente verso l’eccellenza nel settore della nautica di lusso, con il varo di uno yacht di dimensioni imponenti, un’opera che testimonia la capacità del Gruppo Samer, attraverso la sua divisione Seadock, nella lavorazione di scafi in acciaio di grandi dimensioni e nelle operazioni di heavy lift.

La realizzazione, già trasferita ai prestigiosi Cantieri delle Marche di Ancona, rappresenta la terza commissione di rilievo ricevuta da CNB, una partnership strategica che consolida la leadership italiana in un mercato globale sempre più esigente.

L’imbarcazione, lunga 43,12 metri, con una larghezza di 8,75 e un’altezza di 12,65, incarna l’apice dell’innovazione costruttiva.

Il suo trasferimento, un’operazione logistica complessa e meticolosamente pianificata, è stato eseguito con l’ausilio di un sistema SPMT (Self-Propelled Modular Transporter), garantendo la massima sicurezza e precisione durante la movimentazione.

L’imbarco a bordo di una chiatta e il successivo viaggio verso Ancona, dove i Cantieri delle Marche si occuperanno dell’allestimento definitivo, sottolineano l’integrazione tra diverse eccellenze industriali italiane.

Questo progetto non è semplicemente la costruzione di uno yacht; è la realizzazione di un sogno, un’espressione di artigianalità e tecnologia all’avanguardia che si fonde in un’esperienza di navigazione esclusiva.

Il completamento dell’opera, stimato in circa 18 mesi, trasformerà l’imbarcazione in un lussuoso yacht, pronto a solcare i mari.

“La partnership con CNB si conferma un pilastro fondamentale per la nostra crescita,” afferma Piero Bessi, Amministratore Delegato di Seadock.

“La terza commissione di questa portata sottolinea la fiducia che il mercato ripone nella nostra capacità di realizzare progetti ambiziosi e complessi.

Abbiamo già avviato la costruzione di una quarta unità in parallelo a questa, dimostrando la nostra determinazione ad ampliare ulteriormente la produzione e a consolidare la nostra posizione di leader nel settore.

”L’iniziativa riflette una visione strategica volta a potenziare la filiera italiana della nautica di lusso, creando opportunità di lavoro specializzate e rafforzando la reputazione del “Made in Italy” come sinonimo di qualità, innovazione e design impeccabile.

Il futuro si prospetta ricco di nuove sfide e di ulteriori traguardi, con Seadock e i Cantieri delle Marche pronti a rispondere alle crescenti richieste del mercato globale.