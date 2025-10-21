Economia di Prossimità: Sviluppo Sostenibile e Radici Europee

Radici e Resilienza: L’Economia di Prossimità come Motore di Sviluppo SostenibileUn convegno europeo, “Staying and Growing”, si prefigge di esplorare il ruolo strategico delle banche di comunità e delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) come fulcro di un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.

L’evento, che si terrà a Bruxelles, rappresenta un’occasione cruciale per ripensare le dinamiche economiche e sociali, focalizzandosi sulla creazione di un solido ecosistema di prossimità.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione europea dell’artigianato e delle PMI, con la collaborazione di Federcasse e Confartigianato Imprese, pone al centro la necessità di un cambio di paradigma.

L’economia di prossimità, intesa come la rete intricata e reciprocamente dipendente tra banche locali (come le Bcc in Italia) e le aziende del territorio, si rivela un fattore determinante per contrastare lo spopolamento, ridurre le disparità socio-economiche e favorire la coesione sociale.

Il convegno non si limita a sottolineare l’importanza di questo legame, ma si propone di individuare strumenti e strategie per potenziarlo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere la permanenza e la crescita di persone e imprese nei propri territori, ancorandole a un senso di appartenenza e responsabilità condivisa; dall’altro, fornire un supporto concreto alle aziende nell’affrontare le sfide imposte dalle transizioni ecologica e digitale, che richiedono investimenti, competenze e un approccio innovativo.

La presenza di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e Commissario per la politica regionale, coesione e riforme, testimonia l’interesse dell’Unione Europea verso queste tematiche.

La partecipazione di Ennio Di Foglio, direttore generale della Federazione Marchigiana Bcc e membro del Panel di esperti, evidenzia il contributo essenziale del credito cooperativo nel promuovere un’economia radicata nel territorio.

L’impegno concreto delle Marche, con l’approvazione di una legge istitutiva del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari, rappresenta un esempio virtuoso.

Questa iniziativa, nata da una sollecitazione della Federazione Marchigiana Bcc, si rivolge specificamente alle comunità rurali e interne, spesso penalizzate dalla desertificazione bancaria e dalla carenza di servizi finanziari.

La legge mira a garantire l’accesso al credito, promuovere l’innovazione finanziaria e sostenere lo sviluppo delle imprese locali, rafforzando il tessuto economico e sociale delle aree più marginali.

Il convegno “Staying and Growing” si configura dunque come un momento di riflessione e di azione, volto a ripensare il futuro dell’economia europea, valorizzando le risorse locali, promuovendo l’inclusione sociale e costruendo territori resilienti e sostenibili.

Il ruolo delle banche di comunità, come le Bcc, emerge come elemento chiave in questo processo di trasformazione, capace di coniugare la dimensione finanziaria con quella sociale, contribuendo a creare un’economia al servizio delle persone e del territorio.