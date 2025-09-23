Electrolux Cerreto D’Esi: Rinnovato il contratto di solidarietà

La complessa situazione industriale dello stabilimento Electrolux di Cerreto D’Esi, in provincia di Ancona, trova una sua temporanea soluzione con il rinnovo del contratto di solidarietà, esteso per un anno.

Questa misura, fondamentale per la salvaguardia dell’occupazione, permette di mitigare l’impatto di una produzione prevista in contrazione per il 2025, mitigando la necessità di un ridimensionamento più drastico del personale.

L’accordo, frutto di un delicato negoziato tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, si traduce in un’organizzazione del lavoro basata su turni ridotti a sei ore, una scelta che consente di mantenere inalterato il numero di dipendenti, evitando così la concretizzazione di una previsione iniziale più grave: l’eliminazione di 18 posizioni.

La diminuzione a 13 del numero di esuberi è stata inoltre influenzata dalla scelta di cinque dipendenti che hanno aderito a un piano di incentivazione alla partenza, un’opzione che, pur riducendo temporaneamente la forza lavoro, libera risorse e permette all’azienda di affrontare le sfide future con maggiore flessibilità.

La decisione di prolungare il contratto di solidarietà non va interpretata come un segnale di ottimismo incondizionato.

Il mercato europeo degli elettrodomestici, dopo un biennio di declino accentuato, mostra segnali di stabilizzazione nella prima metà del 2025, ma i volumi di produzione rimangono su livelli considerati insufficienti per garantire una crescita sostenibile dello stabilimento.

Questa situazione, complessa e carica di incertezze, riflette le dinamiche più ampie che caratterizzano il settore industriale, sempre più esposto alla concorrenza globale, all’evoluzione delle preferenze dei consumatori e alle fluttuazioni economiche internazionali.

Il contratto di solidarietà, quindi, rappresenta un compromesso necessario per preservare un patrimonio industriale e un bacino di competenze fondamentali per il territorio, ma al contempo, sollecita l’azienda e le parti sociali a individuare strategie innovative per rilanciare la produzione, migliorare la competitività e creare nuove opportunità di sviluppo, guardando al futuro con un approccio proattivo e orientato all’eccellenza.

Si tratta di un periodo di transizione che richiede responsabilità, visione e un impegno condiviso per superare le difficoltà e costruire un futuro più solido e prospero per lo stabilimento e per l’intera comunità locale.

La sospensione, seppur temporanea, di un ridimensionamento più impattante, offre la possibilità di esplorare nuovi modelli di business, investire in tecnologie avanzate e rafforzare la formazione del personale, al fine di prepararsi alle sfide del mercato e cogliere le opportunità che potrebbero emergere.