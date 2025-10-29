Elica, Best Managed Company: eccellenza italiana nel mondo

Elica, icona del design e della produzione di elettrodomestici per la cucina, si distingue come una delle 72 aziende italiane insignite del prestigioso Best Managed Companies Award 2025.

Questo riconoscimento, conferito da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e sostenuto dal think tank ALTIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, celebra l’eccellenza imprenditoriale del Made in Italy in un contesto globale sempre più complesso.

Nata a Fabriano, Elica rappresenta un esempio di crescita e internazionalizzazione, impiegando circa 2.600 persone tra la sede centrale italiana e le sue strutture produttive dislocate a livello globale.

La sua partecipazione al programma Deloitte Private segna un percorso di valorizzazione e di continuo miglioramento, volto a rafforzare la sua posizione di leader nel settore.

Il Best Managed Companies Award non è un semplice attestato di merito, ma una certificazione di sostenibilità e di lungimiranza strategica.

In un’era segnata da incertezze geopolitiche e da tensioni commerciali che mettono a dura prova la resilienza delle imprese, questo premio esalta la capacità del Made in Italy di innovare e di competere a livello internazionale.

I criteri di valutazione, rigorosi e articolati, spaziano dalla definizione di una visione strategica chiara e condivisa, alla promozione di competenze interne e all’investimento in ricerca e sviluppo.

L’attenzione alla cultura aziendale, intesa come fattore abilitante per l’engagement dei dipendenti e la creazione di valore, è altrettanto cruciale.

La governance, con i suoi sistemi di controllo e misurazione delle performance, garantisce la trasparenza e la responsabilità.

La Corporate Social Responsibility, la gestione della filiera, l’espansione internazionale e la sicurezza cibernetica completano il quadro, sottolineando l’impegno delle aziende premiate verso la sostenibilità e l’innovazione.

Il fatto che oltre l’80% delle aziende insignite nelle edizioni precedenti siano state riconfermate testimonia la solidità e la coerenza dei modelli di business adottati.

L’ingresso di Elica tra le new entry del 2025 sottolinea il suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy nel mondo, un marchio che incarna la creatività, la qualità e la capacità di anticipare le esigenze dei consumatori.

L’award non è quindi solo un riconoscimento del passato, ma un incentivo a proseguire il percorso di crescita, innovazione e responsabilità sociale che contraddistingue Elica e le altre aziende insignite.