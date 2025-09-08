Elica trionfa al Compasso d’Oro: design e innovazione Made in Fabriano

Elica, l’azienda fabrianese leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici da cucina, celebra un trionfo doppio all’ADI Compasso d’Oro International Award 2025, un riconoscimento che consolida la sua posizione di eccellenza nell’innovazione del design industriale.

Il percorso di successi, iniziato nel 2024 con l’assegnazione del prestigioso Compasso d’Oro ADI, si arricchisce ora di una Menzione d’Onore per Lhov, una soluzione rivoluzionaria che ridefinisce il concetto di cucina domestica.

Lhov, la prima soluzione di cottura “All-in-One” a debuttare sul mercato, incarna un approccio radicalmente nuovo alla preparazione dei pasti.

Non si tratta semplicemente di un piano cottura o di un forno, bensì di un sistema integrato che unisce funzionalità diverse in un’unica piattaforma, ottimizzando spazio, tempo e semplificando l’esperienza culinaria per l’utente moderno.

La Menzione d’Onore sottolinea come Lhov non solo si distingua per l’efficienza e la praticità, ma anche per l’attenzione ai dettagli estetici e l’ingegneria avanzata che ne definiscono il design.

Parallelamente a questo riconoscimento, Elica si fregia anche del Compasso d’Oro per Ariachef Pro, un sistema mobile di cottura e aspirazione che rappresenta un’ulteriore pietra miliare nel percorso di innovazione dell’azienda.

Ariachef Pro trascende le tradizionali limitazioni degli elettrodomestici da cucina, proponendo una soluzione flessibile e versatile, capace di adattarsi alle esigenze dell’utente e agli spazi disponibili.

La sua concezione monolitica, caratterizzata da linee essenziali e una sintesi formale impeccabile, non solo contribuisce a una resa estetica di grande impatto, ma ne accentua anche la funzionalità, integrando in modo naturale le operazioni di cottura e aspirazione.

Questo doppio riconoscimento al Compasso d’Oro International Award 2025 non è solo un motivo di orgoglio per Elica e per il territorio fabrianese, ma testimonia anche l’importanza del design industriale come motore di progresso e innovazione nel settore degli elettrodomestici.

L’azienda, con la sua costante ricerca di soluzioni creative e funzionali, conferma il suo ruolo di leader nel plasmare il futuro della cucina, promuovendo un’esperienza culinaria sempre più intuitiva, efficiente e piacevole.

Lhov e Ariachef Pro, simboli di questa visione, rappresentano un patrimonio di design italiano che si proietta con successo nel panorama internazionale.