Enel Investe 7,5 Milioni per Modernizzare la Rete Elettrica nella Vallesina

Un significativo impulso alla modernizzazione e all’adeguamento della rete elettrica della Vallesina, nel cuore della provincia di Ancona, si concretizza con un investimento di 7,5 milioni di euro da parte del Gruppo Enel.

Questo impegno, annunciato al Comitato Vallesina di Confindustria Ancona durante un incontro cruciale con i vertici dell’azienda elettrica per il centro Italia, testimonia una crescente attenzione alle esigenze del tessuto produttivo locale e alle sfide poste da un contesto energetico in rapida evoluzione.

Alla presenza di imprenditori della zona, l’incontro ha sancito un dialogo costruttivo e una visione condivisa per il futuro energetico del territorio.

Il cuore dell’investimento è rappresentato dalla nuova cabina primaria Jesi Est, un nodo strategico destinato a diventare operativo entro la fine dell’anno.

Dotata di due trasformatori ad alta capacità (25 MVA ciascuno), l’infrastruttura non solo aumenterà la robustezza e l’affidabilità della rete, ma consentirà anche di rispondere efficacemente alla crescente domanda di energia elettrica.

Tale domanda è sempre più influenzata da fattori complessi: picchi stagionali accentuati, l’adozione diffusa di dispositivi domestici ad alto consumo energetico e, soprattutto, gli impatti tangibili del cambiamento climatico, che esigono una maggiore flessibilità e resilienza della rete.

L’impegno di Enel non si limita alla sola cabina primaria.

Già completate, a testimonianza di un piano di sviluppo a lungo termine, cinque nuove linee di media tensione (un investimento di 2,4 milioni di euro) a servizio della rete elettrica della Zipa, e un’importante opera di smartizzazione di 18 cabine secondarie, con un costo aggiuntivo di 650.000 euro.

Queste iniziative, unitamente alla nuova cabina primaria, portano l’investimento complessivo di Enel nella Vallesina a quasi 10 milioni di euro, un segnale chiaro di fiducia nel potenziale economico del territorio.

Il presidente di Confidustria Ancona, Diego Mingarelli, e la presidente del Comitato Territoriale Vallesina, Veruska Anacleti, hanno sottolineato come l’incontro con Enel abbia confermato un forte legame con il tessuto imprenditoriale locale.

L’azienda ha ribadito la propria volontà di ascoltare attivamente le esigenze delle imprese, offrendo soluzioni concrete e personalizzate per affrontare le sfide energetiche.

Questo approccio proattivo non solo mira a garantire un approvvigionamento energetico affidabile e sostenibile, ma anche a contribuire attivamente alla crescita economica e all’innovazione della Vallesina, ponendo le basi per un futuro energetico più resiliente e prospero.

L’investimento, quindi, rappresenta un elemento strategico per la competitività del territorio, supportando la transizione verso un modello energetico più efficiente e sostenibile.