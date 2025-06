Export Marche: calo dell’11,6% ma resilienza in alcuni settori.

Nel primo trimestre del 2025, l’export regionale delle Marche, nonostante un contesto economico globale complesso, si attesta a un valore provvisorio di oltre 3,17 miliardi di euro, segnando una contrazione dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’analisi Istat, elaborata dagli Uffici Studi di Confartigianato e Cna, rivela una situazione più articolata: al netto del contributo significativo del settore farmaceutico, il declino dell’export manifatturiero marchigiano si attesta a una diminuzione del 10,2%, indicando una vulnerabilità specifica di alcuni comparti chiave.In particolare, settori tradizionali per l’economia regionale, come l’abbigliamento (-15,8%), la calzatureria (-8,6%), i macchinari (-25,1%) e l’arredamento (-10,4%), mostrano performance preoccupanti, riflettendo mutamenti strutturali nei mercati internazionali e crescenti pressioni competitive. Questa contrazione suggerisce una necessità impellente di rivedere strategie di prodotto, modelli di business e processi produttivi per recuperare competitività e posizionamento.Tuttavia, l’andamento complessivo non è uniformemente negativo. Il settore della metallurgia evidenzia una crescita robusta, con un incremento di 58 milioni di euro (+33,8%), testimoniando la capacità di adattamento e l’innovazione in settori ad alta tecnologia. Anche il comparto alimentare registra un andamento positivo, con un aumento di 5,2 milioni di euro (+5,7%), probabilmente grazie a una crescente domanda di prodotti di qualità e specialità regionali. Questa resilienza dimostra il potenziale inespresso di alcuni settori che meritano ulteriore sviluppo e sostegno.Oltre 2.500 imprese marchigiane operano attivamente sui mercati internazionali, ma l’analisi di Unioncamere e Istituto Tagliacarne, elaborata dai Centri Studi di Cna e Confartigianato Marche, identifica un bacino significativo di potenziali esportatori: 223 imprese aspiranti nel manifatturiero e 115 nel commercio. Un ulteriore segmento, composto da 333 aziende (181 nel manifatturiero e 152 nei servizi), si è affacciato sui mercati esteri in passato, con esportazioni occasionali nell’arco di uno a tre anni, suggerendo una potenziale risorsa di crescita futura.Confartigianato Marche (Gilberto Gasparoni) e Cna Marche (Moreno Bordoni) sottolineano la necessità imperativa di un approccio sistemico e collaborativo per sostenere le imprese marchigiane, con un focus particolare sull’intensificazione della presenza nelle fiere internazionali e sul rafforzamento degli investimenti in innovazione e internazionalizzazione. Il sostegno finanziario e tecnico della Regione, della Camera di Commercio, del sistema bancario e delle associazioni di categoria assume un ruolo cruciale per garantire la competitività e lo sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale regionale. L’apprezzamento per gli interventi recenti della Camera di Commercio e della Regione, purtroppo insufficienti a soddisfare la domanda, evidenzia l’urgenza di ulteriori risorse dedicate a favorire l’espansione internazionale delle imprese marchigiane, stimolando così la crescita economica e la creazione di opportunità di lavoro. L’adozione di politiche mirate e la promozione di sinergie tra gli attori locali rappresentano leve fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale e consolidare il ruolo delle Marche come polo di eccellenza produttiva.