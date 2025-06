Fabriano: Urgente Salvaguardia del Comparto Cartario Marchigiano

La situazione del comparto cartario nelle Marche, e in particolare nel cuore industriale di Fabriano, richiede un’urgenza di intervento che trascende le dichiarazioni di intenti e si traduce in azioni concrete. La sindaca Daniela Ghergo, in risposta alle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali Cgil-Flc, Fistel-Cisl e Uilcom, ha annunciato l’imminente escalation di un confronto istituzionale. Si preannuncia una formale richiesta di riconvocata al tavolo nazionale, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e parallelamente, una sollecitazione alla Regione Marche per la partecipazione attiva al tavolo locale del lavoro.L’obiettivo primario è rivedere e riallineare il percorso attuale, profondamente in disaccordo con gli impegni presi a dicembre. Il rischio che incombe è la progressiva erosione del tessuto industriale cartario, pilastro dell’economia locale e custode di un patrimonio di competenze e tradizioni secolari.L’annuncio di ulteriori assunzioni nel settore delle carte di sicurezza, pur rappresentando un segnale apparentemente positivo, non si traduce in una visione strategica a lungo termine. Manca un piano di sviluppo organico, capace di garantire un equilibrio territoriale che tuteli l’occupazione e assicurare la continuità produttiva, elementi imprescindibili per la sopravvivenza del settore.La sindaca Ghergo denuncia una sostanziale reticenza rispetto agli accordi presi, esemplificata dal tentativo di cessione del prestigioso marchio ‘Fabriano’ a un produttore tedesco e dalla decisione di vendere la macchina a ciclo continuo F3, un bene strumentale la cui manutenzione era stata garantita fino al 2025. Questi atti, lungi dall’essere gesti di riposizionamento, appaiono come tasselli di una strategia di dismissione progressiva dell’intera area industriale marchigiana.Le difficoltà di ricollocazione del personale si aggravano con il persistere di contratti temporanei per i lavoratori di Giano, distaccati presso Fedrigoni, e con la mancata partenza dei percorsi di formazione dedicati a coloro che si trovano in cassa integrazione. Riduzioni di personale nel settore della gestione dell’energia e in una delle linee produttive, destinate al potenziamento, accrescono ulteriormente il rischio di un ampliamento della cassa integrazione e di un prolungamento dei tempi oltre la scadenza annuale.In questo contesto, l’intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si configura come una necessità impellente, non più rimandabile. È fondamentale un’azione di mediazione e monitoraggio che possa ripristinare la fiducia, orientare le scelte aziendali verso obiettivi di sviluppo sostenibile e preservare il futuro di un’eccellenza italiana, custode di una storia millenaria e di un know-how ineguagliabile. La salvaguardia del settore cartario nelle Marche non è solo un imperativo economico, ma anche un atto di responsabilità verso la comunità e verso il patrimonio industriale nazionale.