Falconara, API e Socar: la Regione valuta la Golden Power.

- PUBBLICITA -

La questione della cessione dell’API di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, solleva complesse dinamiche istituzionali e preoccupazioni ambientali, al centro di un acceso dibattito in sede regionale.

L’assessore allo Sviluppo Economico delle Marche, Giacomo Bugaro, ha illustrato in Aula come la giunta stia valutando, in via non formale, l’opportunità di coinvolgere il Governo nell’utilizzo del meccanismo della *golden power* – l’insieme di poteri speciali attribuiti all’esecutivo per tutelare gli interessi nazionali in determinati settori strategici – al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale e le intenzioni dichiarate da Socar, l’azienda energetica azera interessata all’acquisizione.

L’assessore ha precisato che la Regione Marche non è stata coinvolta direttamente nelle trattative, non per una mancanza di cortesia istituzionale, bensì a causa di stringenti clausole di riservatezza che prevedono sanzioni economiche significative in caso di divulgazione non autorizzata.

La conoscenza ufficiale dell’accordo preliminare tra API e Socar è giunta solo al momento della sua formalizzazione e pubblicazione.

La dichiarazione di Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Partito Democratico, ha introdotto una prospettiva critica e focalizzata sull’impatto ambientale.

Mastrovincenzo ha richiamato l’attenzione sulla lunga storia di pressioni ambientali che gravano sul sito, riconosciuto come area contaminata, sottolineando un presunto disinteresse governativo.

La sua osservazione, intrisa di frustrazione, suggerisce un timore di un’inazione istituzionale di fronte a una situazione potenzialmente critica, nonostante le sollecitazioni ricevute.

La vicenda evidenzia una complessa interazione tra interessi economici, responsabilità ambientali e prerogative istituzionali.

L’utilizzo della *golden power*, se attuato, rappresenterebbe un intervento governativo volto a garantire che l’operazione di cessione rispetti gli imperativi nazionali in termini di sicurezza energetica, tutela del lavoro e protezione dell’ambiente.

La sua applicazione, tuttavia, sarebbe solo l’ultimo tassello di una più ampia riflessione sulla gestione di un sito industrialmente sensibile, con implicazioni non solo economiche, ma anche sociali e ambientali a lungo termine.

La trasparenza, il coinvolgimento delle istituzioni regionali e un dialogo aperto con le comunità locali appaiono, a questo punto, elementi imprescindibili per la gestione responsabile di una transizione industriale che non può prescindere dalla salvaguardia del territorio e del benessere dei suoi abitanti.