Falconara: nuova economia, nuove imprese, sguardo al futuro.

- PUBBLICITA -

Il panorama economico di Falconara (Ancona) nel 2025 si configura come un mosaico dinamico, caratterizzato da una resilienza imprenditoriale che si manifesta attraverso la genesi di nuove attività, affiancata da una profonda riqualificazione del tessuto produttivo.

I dati confluiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) comunale delineano uno scenario incoraggiante, con un saldo positivo di 37 nuove imprese rispetto alle 28 cessazioni registrate.

Questa crescita, tuttavia, non si esaurisce in un mero aumento numerico, ma riflette un’evoluzione significativa nel tipo di iniziative che animano la comunità.

Oltre alle tradizionali attività artigianali, commerciali e ai servizi – spesso intimamente legati al settore edile, motore storico dell’economia locale – emergono con forza modelli di business innovativi.

Il fenomeno dell’home food, il dilagare del commercio elettronico e l’aumento del lavoro autonomo testimoniano una spinta verso la flessibilità e l’adattamento a un mercato globale in rapida trasformazione.

Questi nuovi modelli, spesso basati su piattaforme digitali e su un rapporto più diretto con il consumatore, rimodellano il concetto stesso di “presenza fisica” e di “negozio tradizionale”.

L’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Ilenia Orologio, sottolinea con acume come questo saldo positivo debba essere interpretato non come un mero dato quantitativo, ma come un indicatore di vitalità economica e di capacità di evoluzione.

La crescita del lavoro autonomo e delle attività digitali, pur non traducendosi sempre in nuove aperture di negozi fisici, segnala una trasformazione profonda del modo in cui si produce e si consuma.

È una risposta, da parte degli imprenditori locali, alle mutate esigenze del mercato e all’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio attraverso i canali digitali.

L’amministrazione comunale, consapevole della complessità di questo scenario in evoluzione, ha attivato un monitoraggio attento e continuo.

L’obiettivo è quello di comprendere a fondo le sfide e le opportunità che si presentano agli operatori economici, al fine di definire politiche di sostegno mirate ed efficaci.

Queste politiche non si limiteranno a favorire l’accesso al credito o a semplificare le procedure burocratiche, ma si focalizzeranno anche sullo sviluppo di competenze digitali, sulla promozione dell’innovazione e sulla creazione di reti di collaborazione tra imprese.

Inoltre, si pone l’attenzione alla riqualificazione degli spazi commerciali esistenti, favorendo la loro trasformazione in luoghi di aggregazione sociale e di sperimentazione di nuovi modelli di business, che integrino la dimensione fisica con quella virtuale.

La resilienza del tessuto economico falconarese si rivela così non solo una capacità di sopravvivenza, ma anche una promessa di crescita sostenibile e inclusiva.