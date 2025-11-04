Farmacisti in sciopero: richieste salariali e futuro delle Marche

Il 6 novembre, i farmacisti dipendenti delle farmacie private italiane incroceranno le braccia in un corteo di protesta nazionale, un segnale forte derivante dalla rottura delle trattative con Federfarma.
La richiesta sindacale, avanzata congiuntamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs, riguarda un aumento retributivo di 360 euro lordi mensili, cifra nettamente superiore alla proposta di Federfarma, ferma a 180 euro, un divario che evidenzia una profonda divergenza di vedute sulle condizioni di lavoro e il riconoscimento del valore professionale.
Nelle Marche, la mobilitazione si concentrerà davanti alla sede regionale di Federfarma ad Ancona, un punto focale per una regione all’avanguardia nell’innovazione farmaceutica.
La Regione Marche, infatti, si è distinta come pioniera nell’introduzione della “farmacia dei servizi”, un modello che ambisce a trasformare la farmacia tradizionale in un centro polifunzionale di assistenza sanitaria di prossimità.
Su un totale di 465 farmacie, oltre 350 hanno abbracciato questa evoluzione, coinvolgendo circa 1.500 dipendenti.
Tuttavia, l’entusiasmo per l’innovazione si scontra con una realtà economica insostenibile per il personale.
I sindacati denunciano un riconoscimento economico inadeguato rispetto all’ampliamento delle competenze e delle responsabilità assunte dai farmacisti.
I dati relativi alle prestazioni erogate nel 2023 parlano chiaro: oltre 7.200 elettrocardiogrammi, 8.200 holter cardiaci, 5.300 holter pressori, tutti eseguiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, a cui si aggiungono le 6.000 dosi di vaccino somministrate solo nelle prime settimane di ottobre (Covid, antinfluenzale, Herpes Zoster, pneumococco e HPV).
Questa espansione del ruolo del farmacista, da dispensatore di farmaci a operatore sanitario di riferimento, richiede un investimento in termini di formazione continua e un adeguato compenso economico.
I sindacati ribadiscono la necessità di un aumento retributivo che rifletta l’evoluzione professionale, tenga conto del costo della vita e dell’impatto dell’inflazione, garantendo al contempo un’organizzazione del lavoro che promuova il benessere e la sostenibilità a lungo termine.
Il rinnovo contrattuale, pertanto, non può essere inteso come una mera adeguazione monetaria, ma come un atto di riconoscimento del valore inestimabile del farmacista nella cura della salute dei cittadini e un investimento nel futuro del sistema sanitario nazionale.
La protesta del 6 novembre è un appello a questa visione.