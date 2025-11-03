Fileni lancia V.I.P.: il futuro delle proteine, tra scienza e benessere.

Fileni, un punto di riferimento nel panorama agroalimentare italiano e leader indiscusso nella produzione di avicoltura biologica, introduce “V.

I.

P.

– Very Important Protein”, un’iniziativa volta a ridefinire il concetto di alimentazione e a celebrare il valore intrinseco delle proteine animali, in particolare quelle derivanti da carne bianca e uova.

Il progetto si pone come un’esortazione a privilegiare una nutrizione consapevole, fondata sulla qualità intrinseca degli alimenti, il benessere animale e l’accesso a informazioni scientifiche rigorose.

L’avvio di V.

I.

P.

affonda le sue radici in una ricerca approfondita condotta da Sprim Italia attraverso la piattaforma Nutrimi, che ha coinvolto un panel significativo di oltre 7.000 professionisti della nutrizione.

I risultati di questa indagine hanno quantificato e confermato il ruolo cruciale della carne bianca e delle uova come fonti proteiche eccellenti, apprezzate non solo per il loro profilo nutrizionale completo – ricco di amminoacidi essenziali – ma anche per la loro elevata digeribilità e il basso contenuto di grassi saturi, fattori determinanti per la salute cardiovascolare e la gestione del peso.

Questo aspetto assume particolare rilevanza in un’epoca caratterizzata da una crescente consapevolezza dei benefici di un’alimentazione equilibrata e personalizzata.

Il culmine di V.

I.

P.

è previsto per il 21 novembre, con la presenza di Fileni come Premium Sponsor dell’evento “Sport Nutrition Advanced Masterclass”, un appuntamento di alto livello che si terrà presso l’Hotel Nhow di Milano.

L’evento mira a esplorare il legame sinergico tra l’apporto proteico, l’attività sportiva e l’ottimizzazione delle prestazioni atletiche.

Un focus specifico sarà dedicato alla disamina dei tempi e delle quantità di assunzione proteica, elementi chiave per favorire il recupero muscolare, la sintesi proteica e il raggiungimento di massimali di performance.

Tra i relatori di spicco, figura Matteo Pincella, stimato nutrizionista della Nazionale Italiana di Calcio, che presenterà un intervento dedicato a “Quando e quanto? Le proteine al servizio della performance”, illuminando il ruolo strategico delle proteine non solo per gli atleti, ma anche per chiunque miri a migliorare il proprio benessere quotidiano e a ottimizzare il proprio stile di vita attivo.

L’iniziativa V.

I.

P.

si configura quindi come un’occasione unica per diffondere una cultura nutrizionale avanzata e sostenibile, capace di conciliare la scienza, la tradizione e il rispetto per l’ambiente.