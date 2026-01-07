Fiori riconfermato presidente del Consolato Maestri del Lavoro Marche

- PUBBLICITA -

Il Consolato Maestri del Lavoro delle Marche ha confermato Giorgio Fiori alla presidenza per un ulteriore quadriennio, dal 2026 al 2029, segnando una chiara volontà di prosecuzione del progetto associativo e consolidamento delle iniziative intraprese.

La decisione, giunta per unanimità dal nuovo consiglio direttivo regionale riunito ad Ancona, testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto finora e l’auspicio di una guida stabile in un contesto socio-economico in continua evoluzione.

Precedentemente, Fiori aveva già ottenuto la riconferma come console interprovinciale di Ascoli Piceno e Fermo, un segnale di fiducia che si riflette ora a livello regionale.

Il Consolato, che vanta un’adesione di oltre sei centinaia di membri attivi, si configura come un’organizzazione fondamentale per la promozione dell’artigianato di qualità, del sapere fare tradizionale e dell’innovazione nel settore della formazione professionale.

La sua struttura amministrativa, composta da un consiglio direttivo di undici membri – sette eletti dall’assemblea dei soci e quattro consoli provinciali con diritto di rappresentanza – assicura una governance partecipata e un equilibrio tra le diverse esigenze territoriali.

L’elezione di Fiori, a coronamento di un percorso iniziato a inizio 2022, a seguito delle dimissioni del precedente presidente, Luciano Orlandini, a causa di esigenze personali, ha permesso una transizione fluida e un’ininterrotta continuità operativa, elementi cruciali per il mantenimento della credibilità e dell’efficacia dell’associazione.

La seduta di insediamento ha visto anche l’assegnazione di ulteriori incarichi chiave.

Sandro Rita, proveniente da Macerata, e Mario Malatesta, da Ancona, sono stati eletti vice consoli regionali, apportando con le loro esperienze e competenze un ulteriore valore aggiunto all’organismo direttivo.

Un riconoscimento particolare è andato a Luisa Di Gasbarro, figura di spicco nel gruppo Maestre e membro della commissione nazionale Realtà Femminile, nominata consigliere nazionale in rappresentanza delle Marche, sottolineando l’importanza attribuita alla presenza e all’impegno delle donne all’interno dell’associazione.

A completamento del quadro degli incarichi, Serse Massaccesi è stato riconfermato segretario, Maurizio Pagliara tesoriere, Fabrizio Pierdicca coordinatore formazione scuola-lavoro e Luigi Palanca coordinatore eventi, consolidando un team di figure competenti e dedite al perseguimento degli obiettivi associativi.

L’imminente predisposizione del Bilancio 2025, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea regionale entro febbraio, rappresenta un momento cruciale per la definizione delle priorità strategiche e l’allocazione delle risorse per il futuro, in un’ottica di sostenibilità economica e crescita sociale.

L’attenzione sarà rivolta a rafforzare i legami con il territorio, promuovere la valorizzazione del patrimonio artigianale e artigiano, e contribuire attivamente alla riqualificazione professionale e all’innovazione nel settore della formazione.