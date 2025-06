Fondazione CARIPA: Bilancio 2024 positivo, sguardo al futuro.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno celebra un anno di risultati eccezionali, confermati dall’approvazione positiva del Bilancio 2024 da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente Maurizio Frascarelli e il Segretario Generale Fabrizio Zappasodi hanno illustrato una performance finanziaria robusta, che testimonia la solidità e l’efficacia della gestione patrimoniale e l’impatto sociale crescente.L’esercizio si chiude con un significativo avanzo di 13,5 milioni di euro, un incremento notevole rispetto ai 9 milioni dell’anno precedente (+49,3%), indicativo di una strategica ottimizzazione delle risorse e di una oculata politica di investimento. I proventi complessivi hanno raggiunto i 24,4 milioni di euro, segnando una crescita del 47%, mentre il patrimonio della Fondazione si consolida a 284,6 milioni di euro, un aumento del 3,27% che rafforza la sua capacità di sostenere iniziative di interesse collettivo.La gestione del patrimonio finanziario si distingue per risultati di elevato profilo. Il portafoglio azionario, gestito da Banca Finnat, ha superato i 171 milioni di euro, generando plusvalenze lorde superiori ai 14 milioni e incassando dividendi per un totale di 74,8 milioni dal 2014. Particolarmente virtuosa si è rivelata la performance delle partecipazioni in azioni Generali S.p.A., che hanno visto un apprezzabile aumento del valore di mercato, raggiungendo i 29,2 milioni di euro. Anche i fondi Fond’Azioni Sicav Raif, affidati a Ubs ed Eurizon, hanno registrato un valore di mercato di oltre 107 milioni di euro, dimostrando la diversificazione e l’efficacia della strategia di investimento.L’impegno sociale della Fondazione si traduce in un sostegno concreto a progetti mirati a favorire l’inclusione, la cultura e lo sviluppo del territorio. Nel corso del 2024, sono stati finanziati 217 interventi, realizzati in collaborazione con 261 organizzazioni, per un valore complessivo di erogazioni deliberate pari a 5,4 milioni di euro, un aumento del 30% rispetto al 2023, nonostante un carico fiscale che ha superato i 2,3 milioni di euro. Questi interventi hanno impattato positivamente sulla vita di 14.032 persone in condizione di marginalità e povertà estrema, fornendo opportunità di crescita e di reinserimento sociale. Particolare attenzione è stata rivolta ai minori in difficoltà (1.030), alle persone con disabilità (91 inserite in percorsi di integrazione lavorativa), ai giovani stranieri (132 coinvolti in programmi di inclusione) e a un pubblico vasto, con oltre 120.000 presenze a eventi e manifestazioni culturali.Guardando al futuro, l’Organo di Indirizzo approverà ad ottobre il nuovo Piano Pluriennale 2026-2028, documento strategico fondamentale per orientare le azioni della Fondazione nei prossimi anni. In linea con un approccio partecipativo e proiettato verso le nuove generazioni, è stata avviata una campagna di ascolto e confronto, che ha coinvolto attivamente 420 giovani del territorio. Questo percorso di co-creazione ha portato alla definizione di una visione condivisa, incarnata nello slogan “GO! Futuro in movimento”, un’espressione della volontà di costruire un dialogo aperto e costruttivo sulle sfide e le opportunità del domani. L’analisi dei bisogni locali, condotta dal Crismat – Centro studi strategici del Terzo settore, nato dalla collaborazione tra la Fondazione e l’Università Politecnica delle Marche, ha fornito dati e spunti preziosi per orientare le scelte strategiche della Fondazione, assicurando che il Piano Pluriennale risponda in modo efficace alle reali esigenze del territorio.