Formazione Elettricisti: Rilancio Professionale e Qualifiche nelle Marche

Formazione Specializzata per il Futuro dell’Impiantistica Elettrica nelle Marche: Un’Opportunità di Rilancio ProfessionaleLa Regione Marche lancia un’iniziativa strategica volta a rafforzare il tessuto produttivo locale e a sostenere l’inclusione lavorativa, con l’avvio di un corso intensivo e multidisciplinare per installatori e manutentori di impianti elettrici.

Il percorso formativo, presentato presso il Centro per l’Impiego di Jesi, si rivolge prioritariamente a cittadini disoccupati iscritti ai servizi territoriali, offrendo una via concreta di accesso al mercato del lavoro e una significativa evoluzione delle proprie competenze.

L’iniziativa, finanziata attraverso il programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e realizzata in collaborazione tra le cooperative Agorà di Senigallia e Cipa Formazione e Servizi di Jesi, si configura come un investimento mirato allo sviluppo di figure professionali altamente specializzate, in linea con le crescenti esigenze del settore impiantistico.

Il corso, che mira al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta, prevede un impegno complessivo di 540 ore, suddivise tra lezioni teoriche e un periodo di stage pratico presso aziende leader del settore.

Il superamento dell’esame finale, con una frequenza minima del 75%, garantisce il rilascio della qualifica, unitamente agli attestati di formazione generale e specifica per la gestione dei rischi (alto e medio), nonché la certificazione Pav/Pes (Prevenzione e Protezione dai Rischi in Ambienti di Lavoro).

Oltre alle competenze tecniche essenziali per la progettazione, l’installazione, il collaudo e la manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, il programma didattico introduce elementi di pneumatica, un ambito in rapida crescita e cruciale per la competitività del territorio di Jesi, della provincia di Ancona e, più in generale, delle Marche.

“Questo corso rappresenta un ponte verso un futuro professionale solido e gratificante,” ha sottolineato Massimo Stronati, presidente di Cipa Formazione.

“Non si tratta semplicemente di apprendere un mestiere, ma di acquisire una cultura tecnica approfondita, capace di adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

“L’iniziativa si pone l’ambizioso obiettivo di elevare gli standard qualitativi del settore, promuovendo la conformità alle normative vigenti e l’adozione di pratiche innovative.

L’accento è posto sulla formazione continua, con un focus particolare sull’integrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nell’ambito lavorativo.

Gli allievi acquisiranno competenze informatiche di base, fondamentali per la gestione dei progetti, la comunicazione con i clienti e l’accesso alle risorse online.

La partnership tra le cooperative coinvolte mira a creare un ecosistema virtuoso, favorendo l’inserimento lavorativo degli allievi e la creazione di nuove opportunità di crescita per il territorio.

L’iniziativa si propone di rafforzare l’alfabetizzazione digitale della popolazione, dotando i partecipanti di strumenti essenziali per l’esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione al mondo del lavoro, sempre più orientato al digitale.

Inoltre, si intende favorire l’integrazione tra competenze tecniche e conoscenze informatiche, preparando professionisti versatili e pronti ad affrontare le sfide del futuro.