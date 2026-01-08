Future Campus: Confindustria Ancona investe nella formazione dei giovani.

- PUBBLICITA -

Future Campus, un’iniziativa strategica per il futuro del territorio, si configura ora come un pilastro dell’offerta formativa di Confindustria Ancona.

Il trasferimento della proprietà, avvenuto formalmente il 23 dicembre, rappresenta un atto di generosità da parte di Mar.

Bre.

, società di Francesca Meloni, che aveva precedentemente curato la registrazione del marchio.

Questo gesto sottolinea l’importanza riconosciuta al progetto e l’impegno congiunto per il suo sviluppo.

Future Campus non è semplicemente un programma di formazione, ma un vero e proprio ecosistema di apprendimento dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori.

L’obiettivo primario è colmare il divario tra il percorso scolastico e le reali esigenze del mondo aziendale, fornendo ai giovani gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro.

Il modello, originariamente sviluppato a Fabriano, un’area caratterizzata da una forte vocazione imprenditoriale, si fonda su un approccio didattico innovativo e pratico.

Laboratori tematici, attività esperienziali e incontri diretti con professionisti e imprenditori sono elementi chiave per favorire un apprendimento significativo e coinvolgente.

Gli studenti vengono immersi in contesti aziendali reali, hanno l’opportunità di osservare da vicino processi produttivi, interagire con i team di lavoro e comprendere le dinamiche del business.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno strategico di Confindustria Ancona, orientato allo sviluppo di competenze avanzate e alla crescita competitiva del tessuto produttivo locale.

Il presidente Diego Mingarelli, con la sua visione lungimirante, pone al centro dell’attenzione le giovani generazioni, riconoscendo in esse una leva cruciale per il futuro del territorio.

Si tratta di un investimento nel capitale umano, volto a formare i leader di domani e a garantire la continuità dell’innovazione e della crescita economica.

Future Campus aspira a diventare un punto di riferimento per l’orientamento professionale e la formazione di competenze, promuovendo un dialogo costante tra scuola, impresa e territorio e contribuendo a creare un legame sempre più stretto tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro.

L’obiettivo finale è quello di favorire l’occupabilità dei giovani, incentivando l’imprenditorialità e rafforzando la competitività del sistema produttivo anconetano.