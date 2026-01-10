Gianni Tardini alla guida di Confindustria Piccola Industria: un pilastro per il futuro.

- PUBBLICITA -

Un Pilastro per il Futuro Industriale: Gianni Tardini alla Presidenza Nazionale di Confindustria Piccola IndustriaUn evento di significativa importanza per il tessuto economico marchigiano e nazionale si è recentemente concretizzato con la nomina di Gianni Tardini, figura di spicco nel panorama imprenditoriale ascolano, alla Presidenza nazionale di Confindustria Piccola Industria.

L’ingresso di Tardini, già vicepresidente di Confindustria Ascoli Piceno e precedentemente a capo di Piccola Industria Marche, sottolinea il riconoscimento del suo impegno e della sua visione strategica a livello nazionale.

La scelta, operata dal neoeletto presidente Fausto Bianchi, non è casuale.

Tardini assume un ruolo chiave all’interno della squadra di presidenza, con una delega di primaria importanza: il rapporto cruciale tra sistema educativo e mondo del lavoro.

Questa area, spesso al centro di criticità e disallineamenti, rappresenta un fattore determinante per la capacità di rinnovamento e di crescita sostenibile del settore industriale italiano.

L’obiettivo primario di Tardini sarà quello di colmare il divario che troppo spesso si crea tra le competenze formative offerte dal sistema scolastico e le reali esigenze del mercato del lavoro.

Si tratta di un’operazione complessa, che implica un ripensamento profondo dei programmi di studio, una maggiore attenzione alle competenze pratiche e professionalizzanti, e un dialogo costante e proattivo con le imprese.

L’integrazione di figure professionali del settore industriale all’interno delle commissioni didattiche e la promozione di stage e tirocini formativi mirati rappresentano solo alcune delle possibili azioni concrete che Tardini intende perseguire.

L’incarico include anche la responsabilità di coordinare il “PMI Day”, un’iniziativa volta a celebrare l’importanza delle piccole e medie imprese nel sistema economico nazionale.

Tardini ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità, sottolineando la sua volontà di trasformare l’evento in una piattaforma di confronto e di ispirazione per gli imprenditori del futuro.

La nomina ha suscitato grande entusiasmo anche nel presidente di Confindustria Ascoli Piceno, Simone Ferraioli, che l’ha definita un “riconoscimento tangibile dell’eccellenza e della dedizione” di Tardini, nonché un segnale di prestigio per l’intera provincia.

La presenza di un esponente ascolano a un livello così elevato all’interno di Confindustria testimonia la vitalità e il potenziale del territorio marchigiano e la sua capacità di contribuire attivamente alla crescita del Paese.

Questa nomina si configura, dunque, non solo come un successo personale per Gianni Tardini, ma anche come un’opportunità per rafforzare il ruolo delle PMI italiane e per plasmare un futuro industriale più dinamico, inclusivo e resiliente.

Il suo impegno si prefigge di costruire ponti tra le generazioni, valorizzando il capitale umano e promuovendo un’economia più equa e sostenibile.