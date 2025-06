Giocamondo Study in Borsa: Crescita e Innovazione nel Mondo dei Viaggi Studio

Giocamondo Study: Una Nuova Era di Crescita Globale e Innovazione nel Settore dei Viaggi StudioAscoli Piceno, [Data] – Giocamondo Study, leader indiscusso nel panorama dei viaggi studio all’estero, ha inaugurato oggi una fase di trasformazione strategica con la quotazione in Borsa, un evento che segna non solo un traguardo finanziario, ma anche l’apertura di un ambizioso programma di espansione internazionale. La conferenza stampa, che ha visto protagonista il Presidente e CEO Stefano De Angelis affiancato dai suoi dirigenti, ha delineato le motivazioni e le prospettive di questa significativa svolta.La decisione di quotarsi, lungi dall’essere un mero obiettivo di natura speculativa, risponde a una visione di lungo termine volta a rafforzare la posizione di Giocamondo Study come punto di riferimento globale nel settore. L’iniezione di capitale, ottenuta grazie ad un’attenta opera di sensibilizzazione rivolta a investitori italiani e internazionali, fornirà le risorse necessarie per implementare un piano industriale quinquennale, incentrato su crescita organica e acquisizioni mirate. “Questo è il coronamento di un percorso condiviso,” ha dichiarato De Angelis, riconoscendo il contributo fondamentale dei dipendenti, il vero motore della crescita aziendale. L’azienda si impegna a sostenere l’occupazione giovanile nella regione marchigiana, mantenendo la maggioranza delle quote societarie ad Ascoli Piceno e contribuendo attivamente alla promozione del territorio.La solida base finanziaria derivante dalla quotazione permetterà a Giocamondo Study di perseguire una strategia di internazionalizzazione aggressiva, con un focus primario sul Regno Unito e sugli Stati Uniti. La società controllata Jo Study, già operativa nel Regno Unito, sarà potenziata per fungere da piattaforma di accesso a mercati chiave. Contestualmente, si prevede l’apertura di una nuova sede negli Stati Uniti, aprendo le porte a opportunità in aree geografiche in rapida evoluzione come l’Asia e l’America Latina.Stefania Cimino, consigliere del Cda e investor relator, ha illustrato come il piano industriale quinquennale, presentato a un panel di oltre 110 istituzioni finanziarie di primo livello, abbia suscitato un entusiasmo significativo, generando una domanda di investimento superiore alle aspettative iniziali. Questo successo testimonia la percezione del mercato sulla solidità e la percorribilità del modello di business di Giocamondo Study, caratterizzato da un elevato livello di professionalità, un’offerta formativa diversificata e un forte legame con il territorio. La visione di Giocamondo Study guarda al futuro con ambizione, puntando a ridefinire gli standard del settore dei viaggi studio attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e un impegno costante verso la creazione di valore per tutti gli stakeholder. L’azienda è pronta a cogliere le sfide che si presenteranno, consolidando la propria leadership e aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo a livello globale.