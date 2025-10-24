Giocamondo Study punta sull’America: nuova sede a New York

Giocamondo Study, leader marchigiano e protagonista nazionale nel settore delle vacanze studio per giovani, proietta la sua visione oltreoceano con l’inaugurazione di una sede operativa a New York.

Questa espansione strategica, figlia di un’azienda profondamente radicata nel territorio ascolano ma con un respiro globale, segna un nuovo capitolo nella sua storia di successo, consolidando la sua presenza in un mercato internazionale sempre più dinamico e competitivo.

Quotata al mercato EGM, Giocamondo Study dimostra una solida capacità di adattamento e una spiccata lungimiranza, anticipando le evoluzioni delle esigenze formative e le nuove tendenze del turismo esperienziale.

La neonata controllata estera, JoStudy-Us Corp, non è semplicemente un ufficio di rappresentanza, ma un polo strategico per l’approfondimento del mercato nordamericano, un bacino di utenza in forte crescita e caratterizzato da una domanda sofisticata e diversificata.

Questa iniziativa rientra in una più ampia filosofia aziendale che pone l’espansione internazionale come motore primario di innovazione e crescita.

“La nostra presenza diretta sul territorio americano ci permette di intercettare in tempo reale le esigenze del mercato, sviluppando soluzioni formative su misura, in grado di rispondere a una richiesta sempre più articolata,” afferma Stefano De Angelis, Presidente e Amministratore Delegato di Giocamondo Study.

“Non si tratta solo di offrire corsi di lingua o programmi di scambio, ma di costruire ponti culturali, promuovere lo sviluppo personale e fornire esperienze di apprendimento significative che lascino un’impronta duratura.

“La sede newyorkese, operativa a partire da novembre, sarà dotata di un team specializzato, capace di tradurre le dinamiche locali in opportunità concrete.

L’attenzione sarà rivolta a programmi formativi ad alto valore aggiunto, come anni accademici negli Stati Uniti e in Canada, corsi intensivi di lingua inglese, esperienze di volontariato internazionale e programmi di scambio culturale, personalizzati per soddisfare le aspettative di studenti provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’Europa.

Questa espansione negli Stati Uniti rappresenta una tappa fondamentale in un percorso di crescita ambizioso, che include l’apertura di ulteriori sedi in Europa e in altre aree strategiche a livello globale.

Parallelamente, Giocamondo Study continuerà a investire nel rafforzamento della propria rete in Italia, consolidando la leadership nel mercato domestico e mantenendo un forte legame con il territorio di origine.

L’obiettivo è creare un ecosistema di opportunità formative che si estenda oltre i confini nazionali, offrendo ai giovani la possibilità di crescere, imparare e scoprire il mondo.

Questa visione proiettata al futuro, combinata con una solida base di competenze e una profonda conoscenza del settore, posiziona Giocamondo Study come un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera investire nel proprio futuro attraverso l’esperienza della formazione internazionale.