iGuzzini Illumina Recanati: Innovazione, Design e Luce

iGuzzini Illumina il Futuro: Un’Esperienza Sensoriale e Tecnologica a RecanatiiGuzzini Illuminazione, leader riconosciuto nell’innovazione del design e della tecnologia dell’illuminazione, ha inaugurato a Recanati (Macerata) una nuova struttura all’avanguardia, un vero e proprio laboratorio esperienziale dedicato all’illuminazione architettonica.

Più che un semplice showroom, la nuova sede rappresenta un ecosistema multidisciplinare dove architettura, design, tecnologia e arte si fondono per creare un ambiente immersivo e stimolante.

L’edificio, esteso per quasi 1.200 metri quadrati al chiuso e 280 all’aperto, è il risultato di una sinergia creativa tra l’architetto Alfonso Femia, che ha curato l’impianto architettonico, e Artec Studio, responsabile della concezione illuminotecnica, che ha saputo tradurre in luce concetti e visioni.

L’ambiente interno accoglie un impressionante catalogo di 1.200 prodotti, rappresentati da circa 7.000 apparecchi illuminanti dotati di sofisticati sistemi di controllo.

Il percorso espositivo è progettato per coinvolgere i visitatori in una sequenza dinamica di suggestioni visive: dalla luce ambientale e diffusa, capace di creare atmosfere rilassanti, a quella che risponde ai ritmi circadiani naturali, promuovendo il benessere e l’efficienza.

Particolare attenzione è riservata alla luce verticale, che valorizza le superfici e crea giochi di ombre, alla luce che scolpisce forme grafiche e alla luce dinamica, capace di esprimere emozioni attraverso il colore e la modulazione.

Il foyer ospita “iGuzzini Echoes”, una collezione esclusiva che celebra le collaborazioni con maestri del design, testimoniando l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza e l’estetica senza tempo.

Il “Light Theatre”, un auditorium di 300 metri quadrati con una capienza di 99 (espandibile a 150) posti, è concepito come un palcoscenico per spettacoli di luce e suono, capace di evocare atmosfere evocative attraverso una libreria di oltre 900 scene pre-programmate.

I restanti 700 metri quadrati sono suddivisi in sei aree tematiche: Cultura, Retail, Hospitality e Residential, Working, Urban e Intelligent Light Solutions, ciascuna dedicata a specifici contesti applicativi e progettata per illustrare le soluzioni innovative di iGuzzini.

L’area “Outdoor Lab” è un vero e proprio banco di prova per le soluzioni di illuminazione esterna, che spaziano dall’illuminazione di infrastrutture complesse a quella di parchi, facciate e giardini privati, con un focus particolare sull’ottimizzazione del consumo energetico e la promozione della sostenibilità.

L’inaugurazione ha visto la presenza di Cristiano Venturini, CEO di iGuzzini Illuminazione, affiancato dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dal Sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per il territorio e per l’economia regionale.

La nuova sede di iGuzzini non è solo un investimento nel futuro dell’azienda, ma anche un contributo significativo alla cultura dell’innovazione e del design in Italia.