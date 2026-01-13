Infortuni sul lavoro nelle Marche: allarme +47% dei decessi

- PUBBLICITA -

Andamento Allarmante degli Infortuni Lavorativi nelle Marche: Un’Analisi Approfondita (Gennaio-Novembre 2025)Un quadro preoccupante emerge dall’analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro nelle Marche nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2025.

Secondo le elaborazioni dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), si registra un aumento significativo sia nel numero complessivo di infortuni che, soprattutto, nel numero di decessi, elementi che richiedono un’urgente riflessione e l’adozione di misure correttive.

Le denunce presentate all’INAIL durante i primi undici mesi del 2025 ammontano a 15.661, segnando un incremento dell’1,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Questo dato, pur non apparendo drammatico di per sé, va interpretato nel contesto di un trend globale che evidenzia una difficoltà persistente nel migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’aumento, seppur modesto in termini percentuali, rappresenta un incremento numerico che incide sulla pressione assorbita dal sistema di welfare e testimonia una lacuna nell’efficacia delle misure preventive attuate.

Tuttavia, è il dato relativo ai decessi a generare la più profonda inquietudine.

Le vittime sul lavoro, infatti, sono salite da 19 nel 2024 a 28 nel 2025, con un incremento allarmante del 47,4%.

Questa impennata, di gran lunga superiore all’aumento complessivo degli infortuni, sottolinea un’emergenza umanitaria e sociale che non può essere ignorata.

Dietro ogni numero si celano storie di vite spezzate, famiglie distrutte e un patrimonio umano perso irreparabilmente.

L’analisi delle cause degli infortuni mortali, in possesso dell’INAIL e delle autorità competenti, è fondamentale per identificare i fattori di rischio prevalenti e orientare le strategie di prevenzione.

È probabile che si tratti di una combinazione di fattori, tra cui inadeguata formazione del personale, carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, insufficiente manutenzione delle attrezzature di lavoro, pressanti ritmi produttivi che inducono a comportamenti imprudenti e, in alcuni casi, una cultura aziendale che non pone la sicurezza al primo posto.

È necessario approfondire l’indagine sulle caratteristiche dei settori più colpiti.

Potrebbero emergere criticità specifiche in settori come l’edilizia, l’agricoltura, la logistica o l’industria manifatturiera, dove i rischi per la sicurezza sono intrinsecamente elevati.

L’incremento dei decessi non può essere attribuito unicamente a fattori ambientali o tecnologici.

Gioca un ruolo cruciale anche la componente umana, che comprende la responsabilità dei datori di lavoro nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, la responsabilità dei lavoratori nel rispettare le procedure di sicurezza e la responsabilità delle istituzioni nel vigilare sul rispetto delle normative.

Le Marche, come altre regioni italiane, sono chiamate a rafforzare l’impegno nella prevenzione degli infortuni, attraverso una maggiore intensificazione dei controlli, una più efficace sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, e un potenziamento della formazione in materia di sicurezza.

È essenziale promuovere una cultura della sicurezza diffusa, che coinvolga tutti gli attori del mondo del lavoro e che ponga la tutela della vita umana al centro di ogni decisione.

L’obiettivo non è solo ridurre il numero degli infortuni, ma creare un ambiente di lavoro in cui ogni lavoratore si senta protetto e valorizzato.