La Carifac si rinnova: Rosa Silva alla guida.

La Fondazione Carifac di Fabriano si rinnova, inaugurando un percorso quadriennale (2025-2029) caratterizzato da una significativa evoluzione nella sua leadership e composizione del Consiglio di Amministrazione.

A succedere a Dennis Censi, figura di riferimento per la comunità fabrianese, nel ruolo di Presidente, è Rosa Rita Silva, stimata professionista con un solido background scientifico e una profonda esperienza nel settore sanitario.

La Dottoressa Silva, attualmente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica presso l’ospedale Engles Profili, porta con sé una visione strategica e una competenza specialistica che si preannunciano cruciali per guidare la Fondazione verso nuovi orizzonti.

La nomina di Rosa Rita Silva non è un mero cambio di persona, ma riflette una più ampia riflessione sull’importanza di integrare expertise diversificate all’interno del Consiglio di Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Fondazione come motore di sviluppo sociale ed economico del territorio.

Accanto al Presidente Silva, il nuovo Consiglio di Amministrazione vede la conferma di Lucio Pierangeli, eletto Vice Presidente, e l’ingresso di Antonio Balsamo, Marco Cimarelli, Marco Ottaviani e Geremia Ruggeri, che ne affiancano l’azione con le loro specifiche competenze.

La composizione eterogenea del Consiglio, come previsto dallo Statuto, garantisce una pluralità di prospettive e una maggiore capacità di risposta alle complesse sfide che la comunità fabrianese si trova ad affrontare.

La Fondazione Carifac, forte di una storia radicata nel tessuto sociale locale, svolge un ruolo cruciale nell’erogazione di risorse a sostegno di iniziative culturali, sportive, educative e di promozione del territorio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si propone di consolidare questo impegno, ampliando l’impatto delle attività della Fondazione e promuovendo una governance trasparente e partecipata, in linea con i principi di responsabilità sociale d’impresa.

L’attenzione al futuro si traduce anche nella volontà di incentivare la collaborazione con enti pubblici e privati, favorendo la creazione di sinergie e la condivisione di competenze per massimizzare l’efficacia degli interventi a beneficio della collettività.

La carica quadriennale del Consiglio, periodo significativo per la pianificazione strategica e la realizzazione di progetti di ampio respiro, rappresenta un’opportunità per la Fondazione Carifac di rafforzare la sua identità e il suo contributo al benessere della comunità fabrianese, proiettandosi verso un futuro di crescita e sviluppo sostenibile.