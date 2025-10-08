Leguminaria: Sapori Antichi e Ceramica nel Cuore delle Marche

Leguminaria: Un Viaggio Sensoriale tra Sapori Antichi e Arte Ceramica ad AppignanoAd Appignano, nel cuore del territorio maceratese, si prepara ad accendersi Leguminaria, la celebrazione che da ventitré anni tesse un legame indissolubile tra la ricchezza delle leguminose autoctone e l’eccellenza dell’artigianato ceramico.

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il borgo medievale, incastonato tra antiche mura a forma di cuore, si trasformerà in un palcoscenico di profumi, colori e suoni, offrendo un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi.

L’evento non è semplicemente una festa gastronomica, ma un vero e proprio percorso culturale che riscopre il patrimonio agricolo e artistico del territorio.

Oltre 20 quintali di legumi, provenienti da coltivazioni locali e spesso a rischio di estinzione, saranno protagonisti di un tripudio di sapori, interpretati da chef rinomati e talenti emergenti, che sapranno coniugare ricette tradizionali con audaci sperimentazioni contemporanee, il tutto esaltato dalla bellezza dei contenitori in ceramica artigianale.

Leguminaria rappresenta un’occasione unica per valorizzare le varietà meno conosciute, come il cece quercia, salvato da un lento declino grazie all’impegno di agricoltori appassionati, e il fagiolo solfì, apprezzato per la sua sottile buccia, la facile digeribilità e il colore giallo zolfo che ne caratterizza l’aspetto.

Questi legumi, assieme a tanti altri, incarnano la biodiversità del territorio e la sua storia millenaria.

L’edizione 2025 arricchisce il programma con eventi di spicco: nel Palazzo Comunale si svolgerà la finale e la premiazione del Concorso Pittorico Nazionale Biennale “PiturAppignano 2025”, promossa dall’associazione culturale AppCreativa, mentre la Mav, Associazione Scuola di Ceramica Maestri Vasai Appignanesi, offrirà un calendario di appuntamenti dedicati alla tradizione e all’innovazione, con mostre, performance artistiche e un vivace mercato dell’artigianato.

Un omaggio a Peppe de Birtina, cantastorie e musicista appignanese, sarà offerto dal Corpo Bandistico Città di Appignano, mentre la quinta edizione della Legu-bike inviterà a pedalare alla scoperta del territorio.

Una delle novità più attese è l’introduzione di un innovativo connubio culinario: il matrimonio tra i legumi e il ciauscolo di Sarnano, un’unione di sapori che promette di sorprendere i palati più esigenti.

Chef, studenti e produttori locali lavoreranno insieme per creare preparazioni uniche, che esaltino le qualità di entrambi i prodotti.

Leguminaria non dimentica la sua anima culturale, aprendo al pubblico, con ingresso libero, il Museo dell’Arte Ceramica (MarC) e il Museo del Telaio, due percorsi che narrano la storia dell’artigianato appignanese e del suo legame con il territorio.

Più che una semplice manifestazione, Leguminaria è un viaggio nel tempo, un’immersione in un mondo di sapori autentici e tradizioni millenarie, un invito a riscoprire le radici del nostro patrimonio culturale e a celebrare la bellezza di un borgo antico, custode di un’arte unica al mondo.