Logistica Marche: Sfruttamento e Precarietà nel Lavoro Migrante

Il Prezzo Nascosto della Logistica: Vulnerabilità, Sfruttamento e Sfide Integrate nel Lavoro Migrante nelle MarcheUn’indagine condotta dalla Cgil Marche, in collaborazione con Filt Cgil e Nidil Cgil nazionale, e realizzata dal sociologo Vittorio Lannutti, dipinge un quadro preoccupante delle condizioni di lavoro dei migranti nel settore logistico marchigiano.

I dati emergono da una ricerca empirica su un campione di 189 lavoratori, evidenziando una diffusa precarietà, discriminazione e rischi per la salute, che sollevano interrogativi urgenti sulla sostenibilità e l’equità del modello logistico in regione.

La logistica marchigiana, con circa 3.300 aziende e 15.000 addetti, si rivela un settore cruciale per l’economia locale, ma anche un terreno fertile per fenomeni di sfruttamento.

Nel primo trimestre del 2024, il settore trasporti e magazzinaggio ha visto la presenza di 8.722 migranti, di cui la stragrande maggioranza (6.558) non comunitari.

Questa forza lavoro, spesso proveniente da contesti fragili e desiderosa di ricostruire una vita, si trova a fronteggiare una combinazione di fattori che la rendono particolarmente vulnerabile.

L’indagine rivela che un quinto dei lavoratori dichiara di aver operato senza contratto, esposti a rischi legali e contributivi.

Un quarto lamenta episodi di discriminazione, spesso legati all’origine etnica o alla condizione di straniero, che ne compromettono la dignità e le opportunità di crescita professionale.

La pressione per rispettare ritmi di lavoro intensi, spesso in condizioni ambientali non ottimali, si traduce in problemi fisici per quasi la metà degli intervistati, con conseguenze dirette sulla loro salute e benessere.

L’analisi dei contratti rivela una diffusa precarietà: sebbene il 76,5% dei lavoratori abbia un contratto a tempo indeterminato, una quota significativa (21,9%) è legata a contratti a termine, mentre l’1,6% è soggetto a contratti a chiamata, che offrono una stabilità economica minima.

I livelli salariali sono spesso inadeguati: il 32,6% percepisce tra 1.601 e 1.800 euro mensili, mentre il 23,4% guadagna meno di 1.400 euro, rendendo difficile la costruzione di un futuro stabile e dignitoso.

La maggior parte dei lavoratori ricopre ruoli di magazzinieri (69%), trasportatori di merci (20,3%) e addetti all’ultimo miglio (8,6%), mansioni che, spesso, implicano un elevato grado di fisicità e un basso riconoscimento professionale.

“Il lavoro migrante è ancora segnato da disuguaglianze e marginalizzazione, fino a includere vere e proprie forme di sfruttamento, con pratiche di lavoro ‘grigio’ e ‘nero’, violazioni degli orari di lavoro e disinteresse per le norme di salute e sicurezza,” sottolinea Eleonora Fontana, segretaria regionale Cgil Marche.

La ricerca evidenzia come la crescente automazione e l’esternalizzazione delle attività logistiche, spesso guidate dalla logica della massimizzazione del profitto a breve termine, possano acuire queste problematiche, spingendo i lavoratori verso condizioni sempre più precarie e rischiose.

L’apertura dell’hub Amazon nell’interporto di Jesi, con la promessa di circa 800 nuovi posti di lavoro, rappresenta un’opportunità ma anche una sfida.

Sebbene possa contribuire a ridurre la disoccupazione, è fondamentale garantire che queste nuove posizioni siano caratterizzate da contratti dignitosi, retribuzioni adeguate e rispetto dei diritti dei lavoratori.

“È imperativo avviare un confronto costruttivo con la Regione e le istituzioni locali per assicurare la massima integrazione e trasparenza nel processo di assunzione,” afferma Fontana.

La formazione professionale, in particolare corsi di lingua italiana, sicurezza sul lavoro e diritti sindacali, assume un ruolo cruciale per favorire l’inclusione sociale ed economica dei lavoratori migranti, consentendo loro di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro e di esercitare i propri diritti in modo consapevole.

La sostenibilità del modello logistico marchigiano dipende dalla capacità di costruire un sistema equo e inclusivo, che valorizzi il contributo dei lavoratori migranti e ne protegga la dignità e il benessere.