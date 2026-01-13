Mann Hummel investe a Cerreto D’Esi: trasformazione e 100 nuovi posti di lavoro

- PUBBLICITA -

Il sito produttivo di Cerreto D’Esi, cuore pulsante dell’impegno industriale di Mann Hummel nel territorio marchigiano, si appresta a vivere una trasformazione strategica.

Lungi dall’essere una semplice espansione, il piano di potenziamento delineato per il periodo fino al 2030 rappresenta un investimento mirato a consolidare la leadership globale dell’azienda nelle soluzioni di filtrazione, integrando al contempo dinamiche di sviluppo locale e innovazione.

L’obiettivo primario è incrementare le risorse umane con l’inserimento di circa 100 nuovi professionisti entro il 2030.

Questa operazione non si limita alla semplice creazione di posti di lavoro, ma mira a reclutare competenze specialistiche in ambiti quali l’ingegneria dei materiali, l’automazione industriale, la data science applicata ai processi produttivi e la sostenibilità ambientale.

Si prevede un forte accento sulla formazione continua e lo sviluppo di percorsi di carriera interni, in linea con l’impegno di Mann Hummel verso la valorizzazione del capitale umano.

La visione strategica del piano di Cerreto D’Esi si estende ben oltre i confini aziendali.

L’azienda intende attivare una rete di sinergie con le realtà imprenditoriali locali, promuovendo la collaborazione in ambiti quali la fornitura di componenti, la ricerca congiunta e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Questo approccio si configura come un modello di crescita condivisa, volto a stimolare l’economia locale e a rafforzare il tessuto industriale del territorio.

Un elemento cruciale del piano di potenziamento è rappresentato dalla creazione di partnership strategiche con istituzioni accademiche e centri di ricerca.

Si prevede un’intensa attività di trasferimento tecnologico, con lo scopo di integrare le innovazioni provenienti dal mondo accademico nei processi produttivi di Mann Hummel.

Queste collaborazioni si focalizzeranno su aree di ricerca all’avanguardia come la filtrazione avanzata per applicazioni automotive e industriali, la chimica verde e l’economia circolare.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale permea ogni aspetto del piano di Cerreto D’Esi.

Si prevede l’implementazione di soluzioni innovative per la riduzione del consumo energetico, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e la minimizzazione della produzione di rifiuti.

L’obiettivo è trasformare il sito produttivo in un modello di eccellenza per la sostenibilità industriale, contribuendo attivamente alla transizione verso un futuro più verde.

Il piano di potenziamento di Cerreto D’Esi si configura, quindi, come un progetto di sviluppo integrato, che coniuga l’eccellenza industriale con l’innovazione tecnologica, la valorizzazione delle risorse umane e l’impegno verso la sostenibilità ambientale, in sinergia con il territorio e le sue istituzioni.

Si tratta di un investimento a lungo termine che mira a consolidare la posizione di Mann Hummel come leader globale nel settore della filtrazione, contribuendo al contempo alla prosperità economica e sociale del territorio marchigiano.