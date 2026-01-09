Marche, 14 milioni per l’idrogeno verde: Api al centro della transizione

- PUBBLICITA -

L’impegno delle Marche verso la transizione energetica si concretizza in un significativo impulso all’industria locale: la raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona) beneficerà di un finanziamento di quasi 14 milioni di euro, erogato dalla Regione con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questo investimento strategico non si limita a sostenere un singolo progetto, ma si proietta verso la trasformazione profonda del modello produttivo locale, orientandolo verso una filiera energetica sostenibile.

La scelta di concentrarsi sulla produzione di idrogeno verde all’interno dello stabilimento rappresenta una svolta cruciale.

L’idrogeno verde, ottenuto tramite elettrolisi dell’acqua alimentata da fonti rinnovabili, si pone come vettore energetico chiave per decarbonizzare settori difficilmente elettrificabili, come l’industria pesante e i trasporti.

La raffineria Api, in questo contesto, si configura come un polo di innovazione, capace di integrare la produzione di idrogeno con i suoi processi esistenti, riducendone l’intensità carbonica.

L’intervento regionale va ben oltre un mero sostegno finanziario.

Rappresenta un segnale di fiducia verso il territorio e un riconoscimento del ruolo strategico dell’industria marchigiana nel percorso di decarbonizzazione nazionale.

L’iniziativa stimolerà non solo la creazione di nuove competenze specialistiche nel campo dell’idrogeno verde, ma anche l’induzione di un ecosistema di fornitori e partner locali, rafforzando la competitività del tessuto economico regionale.

Inoltre, la produzione in loco dell’idrogeno verde riduce la dipendenza dalle importazioni, garantendo una maggiore sicurezza energetica e autonomia strategica per le Marche.

L’investimento mira a creare un circolo virtuoso, in cui l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico locale si alimentano reciprocamente.

Il progetto Api rappresenta un tassello fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione definiti a livello europeo e nazionale, contribuendo alla creazione di un futuro più verde e resiliente per le Marche e per l’Italia.

Si tratta di un’opportunità per posizionare la regione come leader nell’innovazione energetica e nella produzione di idrogeno verde, attrattiva per investimenti e talenti.