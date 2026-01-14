Marche: Crisi Economica e Futuro Incerto. Segnali di Debolezza.

- PUBBLICITA -

Il tessuto economico marchigiano si trova a navigare in acque agitate, caratterizzate da una transizione complessa e potenzialmente destabilizzante.

L’apparente resilienza dimostrata dal settore edile, alimentata dalla necessità di ricostruzione post-sisma del 2016, si rivela un’illusione di prosperità temporanea, destinata a dissolversi con il completamento degli interventi.

Parallelamente, si osserva una preoccupante erosione del nucleo industriale, con una contrazione dei contratti a tempo indeterminato, in particolare nelle forme più stabili, a tempo pieno.

Questo quadro, elaborato dall’Ires Cgil Marche su dati Inps, evidenzia una perdita di stabilità occupazionale che interpella profondamente il futuro della regione.

Le crisi industriali aperte, che vedono un aumento significativo del ricorso alla cassa integrazione negli ultimi mesi, proiettano un’ombra inquietante sul 2026.

L’incertezza geopolitica, con possibili ripercussioni negative sull’export, rappresenta un ulteriore fattore di rischio.

Se le tendenze attuali dovessero persistere, la diminuzione di posti di lavoro già riscontrata nel 2024 potrebbe intensificarsi, compromettendo la crescita e la competitività del territorio.

La trasformazione in atto nell’economia marchigiana è profonda: si assiste a una progressiva, seppur accelerata, espansione del settore terziario, spesso caratterizzato da condizioni lavorative precarie e salari inferiori.

Questo fenomeno si realizza a discapito dell’industria, il motore che tradizionalmente ha offerto opportunità di impiego qualificate per giovani laureati e specialisti, figure cruciali per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile.

La perdita di questi professionisti, attratti da contesti economici più dinamici, impoverisce il capitale umano della regione.

Per invertire questa rotta, è imperativo rafforzare l’attrattività del territorio nei confronti dei giovani, investendo strategicamente in quei settori economici che garantiscono stabilità, crescita e sviluppo professionale.

Questo non significa ignorare l’importanza del terziario, ma piuttosto orientarlo verso modelli di business più sostenibili e inclusivi.

L’analisi della Cgil Marche si pone come un monito e una proposta di azione per tutti gli attori istituzionali e sociali della regione, sollecitando una collaborazione sinergica e un impegno condiviso per il bene comune, al fine di assicurare un futuro prospero e sostenibile per le Marche.

La sfida è complessa, ma la posta in gioco è troppo alta per rimanere indifferenti.