Marche: Disoccupazione in crescita, allarme per le donne

Nel secondo trimestre del 2025, il tessuto economico marchigiano ha manifestato una fragilità preoccupante, con un incremento del 10% della disoccupazione che porta il numero dei senza lavoro a superare le 41.000 unità.

L’analisi dell’Ires Cgil Marche, basata sui dati Istat, dipinge un quadro allarmante, particolarmente severo per la popolazione femminile, il cui aumento di disoccupazione raggiunge il +32,5%, tradotto in 6.000 unità aggiuntive rispetto al trimestre precedente.

Questo dato contrasta con una diminuzione più contenuta, del -9,4%, riscontrata nella componente maschile.

Un elemento degno di nota è la stabilità degli inattivi, indicando una sostanziale assenza di nuove entrate nel mercato del lavoro da parte di individui precedentemente non coinvolti.

Parallelamente a questo aumento della disoccupazione, si registra un incremento dell’occupazione, che si attesta a 653.000 unità (+4.000; +0,6%).

Questa apparente contraddizione trova una sua spiegazione nella diversa base di calcolo utilizzata per le due statistiche: l’occupazione considera la popolazione tra i 15 e i 64 anni, mentre la disoccupazione include anche gli over 64.

Questa differenza riflette, inoltre, l’invecchiamento progressivo della popolazione marchigiana, con una conseguente modifica del rapporto tra forza lavoro e popolazione in età lavorativa.

Si assiste a un calo di 8.000 unità nel numero dei lavoratori dipendenti, particolarmente accentuato nei settori agricolo e dei servizi, escludendo le attività commerciali, alberghiere e di ristorazione.

Questo decremento viene parzialmente compensato da un aumento di 12.000 unità di lavoratori autonomi, suggerendo una tendenza alla frammentazione e alla precarizzazione del mercato del lavoro.

Il modesto aumento dell’occupazione nelle Marche non rispecchia la dinamica registrata a livello regionale (Centro Italia: +0,8%) e nazionale (+0,9%), evidenziando una potenziale perdita di competitività.

Tuttavia, si registra un dato positivo per l’occupazione femminile, con un aumento dell’1,2%.

Nonostante questo incremento, il tasso di occupazione complessivo delle persone tra i 15 e i 64 anni mostra una diminuzione dello 0,5%, attestandosi al 67,1%.

Questo calo, apparentemente controverso, è indicativo di una situazione di mercato più complessa di quanto inizialmente percepito, suggerendo un’efficacia limitata delle politiche attuate per stimolare l’occupazione e contrastare la disoccupazione.

Eleonora Fontana, della Cgil Marche, sottolinea come le politiche attuate non abbiano prodotto i risultati sperati, con una critica implicita alla loro progettazione e alla loro applicazione.

Il peso maggiore di questa crisi economica ricade, ancora una volta, sulla popolazione femminile, aggravando il divario occupazionale tra uomini e donne, che si assesta all’8,5% a discapito di queste ultime.

La proposta di un “grande patto per il lavoro” avanzata alla candidati alla governance regionale riflette una necessità impellente di intervenire in modo strategico e radicalmente nuovo per in atto di contrasto alle disparità di genere nel mondo del lavoro e per garantire un futuro più equo e sostenibile per i lavoratori e le lavoratrici delle Marche.

